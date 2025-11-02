«Монреаль» стал 1-й командой в истории НХЛ с 5 победами в овертаймах в первых 12 играх сезона
«Монреаль» побил рекорд НХЛ по победам в овертайме за первые 12 матчей сезона.
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» обыграл «Оттаву» (4:3 ОТ).
Это пятая победа канадского клуба в овертайме за 12 стартовых игр сезона. «Канадиенс» побили рекорд лиги по этому показателю.
«Монреаль» занимает второе место в Восточной конференции, набрав 18 очков.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
