«Монреаль» выиграл 5 из 6 последних матчей и идет на 2-м месте на Востоке.

«Монреаль » обыграл «Оттаву» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ .

Победа стала для команды под руководством Мартена Сен-Луи 5-й в последних 6 играх.

«Канадиенс» набрали 18 очков в 12 играх и занимают первое место в Атлантическом дивизионе и второе – в Восточной конференции, опережая «Питтсбург » и уступая «Нью-Джерси» по дополнительным показателям (числу игр и побед в основное время соответственно).