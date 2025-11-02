«Монреаль» выиграл 5 из 6 последних матчей и идет на 2-м месте на Востоке
«Монреаль» выиграл 5 из 6 последних матчей и идет на 2-м месте на Востоке.
«Монреаль» обыграл «Оттаву» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
Победа стала для команды под руководством Мартена Сен-Луи 5-й в последних 6 играх.
«Канадиенс» набрали 18 очков в 12 играх и занимают первое место в Атлантическом дивизионе и второе – в Восточной конференции, опережая «Питтсбург» и уступая «Нью-Джерси» по дополнительным показателям (числу игр и побед в основное время соответственно).
