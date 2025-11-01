Ги Буше про 10 удалений у «Авангарда» против «Нефтехимика»: «Ребята сражались с несправедливыми обстоятельствами. Мы спокойны, отпускаем то, что нам неподвластно»

Ги Буше: «Мы боролись с несправедливыми обстоятельствами в игре с «Нефтехимиком».

Главный тренер «Авангарда » Ги Буше прокомментировал победу над «Нефтехимиком » (2:1) в матче FONBET Чемпионата КХЛ. По ходу встречи игроки омского клуба были удалены 10 раз – при 3 удалениях у команды соперника.

– Мы одержали еще одну победу. Мне нравится, как ребята себя показывают. Сегодня здорово сработали спецбригады, здорово проявил себя вратарь. Понравился и наш менталитет. Мы грамотно играли и не допускали брака. Начинаем видеть проблески зрелости. Настрой и психология то, к чему мы стремимся. Нам нужно избегать моментов, когда мы сами саботируем свои матчи.

– Как удалось сохранять хладнокровие, в том числе и во втором перерыве?

– Мы были абсолютно спокойны, обсуждали, как справиться с несправедливыми обстоятельствами. Мы отпускаем то, что нам неподвластно и действуем по ситуации.

– Есть ли у вас вопросы к своим подопечным относительно дисциплинарной части?

– Моя формулировка останется прежней: наши ребята сражались и боролись с несправедливыми обстоятельствами, – сказал Ги Буше .