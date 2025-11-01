  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ги Буше про 10 удалений у «Авангарда» против «Нефтехимика»: «Ребята сражались с несправедливыми обстоятельствами. Мы спокойны, отпускаем то, что нам неподвластно»
10

Ги Буше про 10 удалений у «Авангарда» против «Нефтехимика»: «Ребята сражались с несправедливыми обстоятельствами. Мы спокойны, отпускаем то, что нам неподвластно»

Ги Буше: «Мы боролись с несправедливыми обстоятельствами в игре с «Нефтехимиком».

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (2:1) в матче FONBET Чемпионата КХЛ. По ходу встречи игроки омского клуба были удалены 10 раз – при 3 удалениях у команды соперника. 

– Мы одержали еще одну победу. Мне нравится, как ребята себя показывают. Сегодня здорово сработали спецбригады, здорово проявил себя вратарь. Понравился и наш менталитет. Мы грамотно играли и не допускали брака. Начинаем видеть проблески зрелости. Настрой и психология то, к чему мы стремимся. Нам нужно избегать моментов, когда мы сами саботируем свои матчи.

– Как удалось сохранять хладнокровие, в том числе и во втором перерыве?

– Мы были абсолютно спокойны, обсуждали, как справиться с несправедливыми обстоятельствами. Мы отпускаем то, что нам неподвластно и действуем по ситуации.

– Есть ли у вас вопросы к своим подопечным относительно дисциплинарной части?

– Моя формулировка останется прежней: наши ребята сражались и боролись с несправедливыми обстоятельствами, – сказал Ги Буше

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoАвангард
logoНефтехимик
logoКХЛ
судьи
logoМатч ТВ
logoГи Буше
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гришин про 10 удалений у «Авангарда»: «Нефтехимик» реализовал только одно большинство – большой минус. Игра из-за этого ломается, хоккеисты переигрывают»
сегодня, 16:39
«Авангард» выиграл 5 из 10 последних матчей. У команды Ги Буше было 8 удалений подряд в игре с «Нефтехимиком»
сегодня, 15:46
Ротенберг – в топ-3 тренеров в истории КХЛ по проценту набранных очков. Никитин – 1-й, Быков – 2-й, Федоров – 6-й, Кудашов – 13-й, Ларионов – 18-й, Буше не вошел в рейтинг («Матч ТВ»)
30 октября, 09:25
Главные новости
КХЛ. «Динамо» Москва обыграло ЦСКА, «Авангард» одолел «Нефтехимик», «Ак Барс» уступил «Ладе», «Шанхай» победил «Северсталь»
11 минут назад
«Лада» прервала рекордную серию «Ак Барса» из 11 побед подряд, выиграв в овертайме – 4:3. Команда Гатиятулина поднялась на 1-е место на Востоке
12 минут назад
«Шанхай» прервал серию из 5 поражений, победив «Северсталь» – 6:3. Команда Козырева проиграла дважды после 8 побед подряд и идет 2-й на Западе
32 минуты назад
НХЛ. «Бостон» принимает «Каролину», «Питтсбург» в гостях у «Виннипега», «Флорида» против «Далласа», «Вашингтон» сыграет с «Баффало»
сегодня, 17:15Live
Кудашов проводит 315-й матч во главе «Динамо», он обошел Юрзинова и Билялетдинова. У Крикунова – 413, рекорд у Чернышева – 838
сегодня, 17:49
8 137 зрителей – средняя посещаемость матчей КХЛ за 2 месяца, заполняемость арен составила 80% – это лучшие показатели в истории лиги
сегодня, 17:02
«Сочи» сохранил зарплату Крикунову после перевода на должность тренера-консультанта («СЭ»)
сегодня, 16:25
«Авангард» выиграл 5 из 10 последних матчей. У команды Ги Буше было 8 удалений подряд в игре с «Нефтехимиком»
сегодня, 15:46
Самсонов может расторгнуть контракт с «Сочи», если получит предложение из НХЛ. Вратарь проведет текущий сезон в КХЛ
сегодня, 15:24
Ротенберг поздравил Кремлева с 42-летием: «При нем бокс в России и на международной арене вышел на новый уровень. Вместе мы развиваем программу «Красная Машина»
сегодня, 15:10
Ко всем новостям
Последние новости
«Салават» заплатит 10 млн рублей Коновалову до конца сезона и 6 млн, если вратаря отправят в ВХЛ («Матч ТВ»)
46 минут назад
Щитов об отставке Крикунова: «Поможет «Сочи» как консультант. Будет меньше летать, побережет здоровье. Не будем говорить, что сезон уже потерян, но выйти в плей-офф будет тяжело»
55 минут назад
Гомоляко о Самсонове в «Сочи»: «Вратарь уровня НХЛ. Илья может вернуться туда или в «Металлург», ведь аренда Набокова из «Колорадо» истечет и он уедет»
сегодня, 17:29
Вайсфельд о победах «Ак Барса»: «Команда сильная, вышла на свой уровень. Странно, что раньше проигрывали. Хмелевски много очков приносит»
сегодня, 16:50
Гришин про 10 удалений у «Авангарда»: «Нефтехимик» реализовал только одно большинство – большой минус. Игра из-за этого ломается, хоккеисты переигрывают»
сегодня, 16:39
ФХР и «Росгосстрах Жизнь» стали партнерами, Третьяк прокомментировал: «Компания – чемпион своей отрасли. Забота о подрастающем поколении – благородное дело»
сегодня, 16:13
«Лада» подписала контракт с Грэйоваком. У форварда 36 очков в 67 матчах за «Куньлунь» в прошлом сезоне
сегодня, 15:58
Форвард «Салавата» Броссо не сыграет с «Локомотивом». Он дисквалифицирован за драку с Дарьиным в матче с «Адмиралом»
сегодня, 13:41Видео
Тренер вратарей «Айлендерс» Наумов: «Цифры Сорокина немного не отражают качество игры – рисунок зрелый, показывает хороший хоккей. Есть шероховатости, над ними работаем»
сегодня, 13:10
Билялетдинов контактирует с Гатиятулиным – он участвовал в разборах и в спорах по тактическим решениям. Экс-тренер «Ак Барса» помог с настройкой игры в обороне («Бизнес Online»)
сегодня, 12:45