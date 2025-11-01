«Авангард» выиграл 5 из 10 последних матчей. У команды Ги Буше было 8 удалений подряд в игре с «Нефтехимиком»

«Авангард» выиграл 5 из 10 последних матчей FONBET Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Ги Буше обыграла «Нефтехимик» (2:1) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ. Это 5-я победа «Авангарда» в 10 последних играх.

Омский клуб набрал 29 очков в 21 матче и занимает 4-е место в таблице Восточной конференции.

У «Нефтехимика» 3 поражения в 5 последних матчах. Команда Игоря Гришина идет 6-й на Востоке с 23 баллами в 22 встречах.

По ходу матча игроки омского клуба получили 9 удалений подряд, а всего у «Авангарда » 10 штрафов по 2 минуты. Игроки «Нефтехимика » были удалены 3 раза.

В 1-м периоде по 2 минуты штрафа получили нападающий Александр Волков за толчок клюшкой, форвард Дмитрий Рашевский за атаку вратаря, нападающий Константин Окулов за задержку клюшкой.

Во 2-м периоде удаления получили защитник Марсель Ибрагимов за выброс шайбы, защитник Максим Лажуа за удар клюшкой, форвард Михаил Котляревский за подножку и защитник Семен Чистяков за толчок клюшкой. На 40-й минуте был выписан командный штраф.

В 3-м периоде Константин Окулов был дважды удален за подножку.