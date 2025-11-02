  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Протас о 4-х поражениях «Вашингтона» подряд: «Верим, что у нас хорошая команда, и держимся вместе. В атаке есть трудности, но мы найдем правильный путь»
1

Протас о 4-х поражениях «Вашингтона» подряд: «Верим, что у нас хорошая команда, и держимся вместе. В атаке есть трудности, но мы найдем правильный путь»

Алексей Протас поблагодарил болельщиков «Вашингтона» за поддержку.

«Вашингтон» проиграл четвертый матч подряд в регулярном чемпионате НХЛ – 3:4 в овертайме с «Баффало». Нападающий «Кэпиталс» Алексей Протас поблагодарил болельщиков клуба за поддержку.

«Знаем, что сейчас за нами не слишком весело наблюдать. Мы благодарны болельщикам, которые оставались с нами до конца, смотрели и поддерживали. Мы очень ценим это. Берем на себя всю ответственность – и обязательно станем лучше.

Конечно, вся эта череда поражений расстраивает. Сейчас у нас есть трудности в атаке, но мы найдем правильный путь. Мы верим, что у нас хорошая команда, и держимся вместе», – сказал Протас.

В этом сезоне на счету 24-летнего форварда из Беларуси 10 (5+5) очков в 12 матчах.

Овечкин разучился бить буллиты – не реализовал 12 попыток подряд

Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
logoБаффало
logoАлексей Протас
logoВашингтон
logoНХЛ
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Овечкин выиграл вбрасывание в матче с «Баффало» – впервые с апреля 2023 года. Капитан «Вашингтона» в 1-й раз в этом сезоне встал на точку
сегодня, 07:50Видео
У Овечкина 2 шайбы в 12 играх на старте регулярки НХЛ. Он повторил личный антирекорд по голам на таком отрезке – установлен в сезоне-2023/24
сегодня, 03:34
Овечкин без очков в 4-й игре подряд – не забил послематчевый буллит «Баффало». У него 2+5 в 12 играх
сегодня, 02:19
Главные новости
КХЛ. «Локомотив» в гостях у «Салавата», «Амур» победил «Адмирал», «Трактор» одолел «Сибирь», «Автомобилист» уступил «Торпедо»
6 минут назадLive
Каменский про 4 матча без очков у Овечкина: «Саша – великий игрок, побил все рекорды. Он сможет выровнять ситуацию, такие периоды бывают у каждого»
8 минут назад
«Трактор» победил «Сибирь» – 4:3. Новосибирцы проиграли 7-й матч подряд
20 минут назад
Фетисов о трансляции ЧМ: «Нас выгнали, а мы показываем. Еще обсуждаем игры поляков, прибалтов, шведов и финнов. Что мы творим?»
35 минут назад
Мозякин вручил Ткачеву памятную табличку в честь 400 очков в КХЛ
47 минут назадФото
10 очков Демидова в 12 играх сезона НХЛ – лучший результат для новичков «Монреаля» с 1990 года
сегодня, 12:33
Агент Самонова: «Александр покинет «Салават» с большой вероятностью. На вратаря претендуют 5 клубов»
сегодня, 12:05
Каменский об отстранении Морозова на месяц за кокаин: «Разум восторжествовал. Все ошибаются, парень должен играть»
сегодня, 11:37
«Спартак» продлил контракт с Волохиным до 2028 года. У 20-летнего вратаря 2 матча в этом сезоне КХЛ и 14 – в ВХЛ
сегодня, 11:12
Младший брат Кэйла Макара дебютировал в НХЛ за «Колорадо». 24-летний Тэйлор отыграл 6:07 с «Сан-Хосе»
сегодня, 10:58
Ко всем новостям
Последние новости
Маршанд об умершей от рака 10-летней дочери друга и победном буллите с «Далласом»: «Знаю, что она наблюдает сверху и была со мной в тот момент»
сегодня, 12:18
Биссоннетт о новом контракте Нечаса с «Колорадо»: «Рантанен хотел 13,5-14 млн долларов, похоже. Отличная сделка – Мартин моложе, быстрее и у него тоже есть химия с Маккинноном»
сегодня, 11:52
Дюбуа избежал серьезной травмы и пропустит несколько дней. У форварда «Вашингтона» 0 очков в 6 матчах сезона
сегодня, 11:26
Тренер «Амура» Андриевский о 3:2 с «Адмиралом»: «Принципиальности не было. Хотели начать домашнюю серию с победы, особые слова были не нужны. Но у нас много технического брака»
сегодня, 10:45
Тамбиев о 7-м поражении подряд – от «Амура»: «Сердце бьется, но поражения угнетают. Сложно вывести «Адмирал» из этого состояния, у ребят пропала уверенность»
сегодня, 10:16
Гридин сделал 2 передачи за фарм «Калгари» в матче АХЛ. У 19-летнего форварда 10 очков за 7 игр в сезоне
сегодня, 10:05
«Монреаль» стал 1-й командой в истории НХЛ с 5 победами в овертаймах в первых 12 играх сезона
сегодня, 09:42
Карлсон провел 1100-й матч за «Вашингтон». Он стал 15-м защитником в истории НХЛ с таким достижением за одну франшизу
сегодня, 08:39
Зеграс повторил рекорд Петера Форсберга для новых игроков «Филадельфии», набрав очки в 8 домашних матчах подряд
сегодня, 08:12
Первый россиянин, кто выиграл Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
сегодня, 08:00Тесты и игры