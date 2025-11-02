Протас о 4-х поражениях «Вашингтона» подряд: «Верим, что у нас хорошая команда, и держимся вместе. В атаке есть трудности, но мы найдем правильный путь»

Алексей Протас поблагодарил болельщиков «Вашингтона» за поддержку.

«Вашингтон » проиграл четвертый матч подряд в регулярном чемпионате НХЛ – 3:4 в овертайме с «Баффало». Нападающий «Кэпиталс» Алексей Протас поблагодарил болельщиков клуба за поддержку.

«Знаем, что сейчас за нами не слишком весело наблюдать. Мы благодарны болельщикам, которые оставались с нами до конца, смотрели и поддерживали. Мы очень ценим это. Берем на себя всю ответственность – и обязательно станем лучше.

Конечно, вся эта череда поражений расстраивает. Сейчас у нас есть трудности в атаке, но мы найдем правильный путь. Мы верим, что у нас хорошая команда, и держимся вместе», – сказал Протас.

В этом сезоне на счету 24-летнего форварда из Беларуси 10 (5+5) очков в 12 матчах.

