Хмелевски про гол Миллера: «Он действовал как Бобби Орр! Всегда говорил Митчу, что он один из лучших защитников, с кем я играл»
Саша Хмелевски высказался об игре защитника Митчелла Миллера.
Сегодня «Ак Барс» обыграл «Адмирал» (5:3). Миллер отметился голом в этой игре.
– Как вам гол Митчелла Миллера?
– Он действовал как Бобби Орр! Я всегда Митчу говорил, что он один из лучших защитников, с кем я играл.
Он должен брать игру на себя, потому что у него есть это мастерство. Он всегда должен так играть, если есть момент, он должен так играть, – сказал нападающий «Ак Барса» Саша Хмелевски.
