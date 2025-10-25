Хмелевски про гол Миллера: «Он действовал как Бобби Орр! Всегда говорил Митчу, что он один из лучших защитников, с кем я играл»

Саша Хмелевски высказался об игре защитника Митчелла Миллера.

Сегодня «Ак Барс» обыграл «Адмирал» (5:3). Миллер отметился голом в этой игре.

– Как вам гол Митчелла Миллера?

– Он действовал как Бобби Орр! Я всегда Митчу говорил, что он один из лучших защитников, с кем я играл.

Он должен брать игру на себя, потому что у него есть это мастерство. Он всегда должен так играть, если есть момент, он должен так играть, – сказал нападающий «Ак Барса» Саша Хмелевски.