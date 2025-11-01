«Сочи» сохранил зарплату Крикунову после перевода на должность тренера-консультанта («СЭ»)

«Сочи» не изменил зарплату Владимира Крикунова после перевода на роль консультанта.

Как информирует «Спорт-Экспресс», «Сочи » сохранил зарплату Владимира Крикунова после его ухода с поста главного тренера клуба на должность консультанта.

Сегодня клуб объявил, что 75-летний специалист покинул пост главного тренера и стал консультантом в штабе команды. Крикунов возглавлял «Сочи» с августа этого года.

На данный момент клуб имеет серию из 9 поражений подряд и занимает 11-е место в таблице Западной конференции с 10 баллами в 18 матчах.