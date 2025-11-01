  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Самсонов может расторгнут контракт с «Сочи», если получит предложение из НХЛ. Вратарь проведет текущий сезон в КХЛ
Самсонов может расторгнут контракт с «Сочи», если получит предложение из НХЛ. Вратарь проведет текущий сезон в КХЛ

Илья Самсонов может уйти из «Сочи», если получит предложение из НХЛ.

Ранее сообщалось, что 28-летний вратарь Илья Самсонов подписал соглашение с «Сочи» на два года. Агент игрока сообщил, что в его контракте есть пункт о расторжении, который может быть применен при получении предложения от одного из клубов НХЛ. 

В прошлом сезоне голкипер выступал за «Вегас». Он сыграл 29 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 16 побед, пропуская в среднем 2,82 шайбы и отражая 89,1% бросков.

– С «Сочи» Илья подписал контракт на два года. Есть ли вариант, что через два года он вернется в НХЛ?

– Шанс всегда есть. Поэтому вопрос, так скажем, банальный. Конечно, если будет хорошо играть, будет интерес со стороны клубов НХЛ и предложения от них, поэтому ничего удивительного тут не вижу.

– Был ли шанс у него остаться в Америке? Если да, почему он решил вернуться в Россию?

– Я не занимаюсь его делами в Америке, поэтому мне сложно ответить на этот вопрос. Лучше всего обратиться к его агентам НХЛ.

– Есть ли в контракте пункт, по которому соглашение с Сочи будет разорвано в случае предложения от клуба НХЛ?

– Да, такой пункт есть. Если будет предложение от клуба НХЛ, то мы расторгнем контракт, но после окончания сезона‑2025/26, – сказал Сергей Исаков

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
