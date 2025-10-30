  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Президент IBA Кремлев поздравил Ротенберга с Днем тренера: «Ты реально мощный, классный тренер. Красную машину кто сделал? Это твоя история! Яркая, красивая»
17

Президент IBA Кремлев поздравил Ротенберга с Днем тренера: «Ты реально мощный, классный тренер. Красную машину кто сделал? Это твоя история! Яркая, красивая»

Умар Кремлев поздравил Романа Ротенберга с Днем тренера.

Неофициальный праздник отмечается в России ежегодно 30 октября.

«Роман Борисович, просыпаемся, тренируемся. Поздравляю тебя, ты реально мощный, классный тренер. Молодой, эффективный, многим молодым тренерам пример. Красную машину кто сделал? Это твоя история! Причем какая... Яркая, красивая. 

Я тебя поздравляю с Днем тренера, чтоб успехов стало больше. И, конечно же, здоровья, чтобы окружение никогда не подводило. Боксеры всегда рядом с хоккеистами. С Днем тренера», – сказал в видеопоздравлении президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев члену совета директоров хоккейного «Динамо» и главному тренеру «России 25».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Хоккей России
logoРоман Ротенберг
logoУмар Кремлев
logoКХЛ
сборная России U25
logoДинамо Москва
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг проведет мастер-класс для сборной России U18: «Основное внимание уделим развитию индивидуальных качеств и повышению мастерства»
сегодня, 13:17
Ротенберг поздравил с Днем тренера: «Спасибо отцу, который был моим первым тренером и примером профессионализма, а также великим мастерам отечественного хоккея»
сегодня, 10:47
Ротенберг – в топ-3 тренеров в истории КХЛ по проценту набранных очков. Никитин – 1-й, Быков – 2-й, Федоров – 6-й, Кудашов – 13-й, Ларионов – 18-й, Буше не вошел в рейтинг («Матч ТВ»)
сегодня, 09:25
Главные новости
КХЛ. «Северсталь» проиграла «Динамо» Москва, «Торпедо» победило «Ладу», «Динамо» Минск встречается с «Амуром»
1 минуту назадLive
«Торпедо» обыграло «Ладу» – 2:0. ВидеоСпортс’’ показывал матч Fonbet КХЛ
8 минут назадВидеоСпортс"
«Колорадо» и Нечас заключили 8-летнее соглашение с кэпхитом в 11,5 млн долларов. Подписной бонус – 60 млн, есть запрет на перемещение в первые 7 лет контракта
36 минут назад
Ротенберг о попадании в топ-3 тренеров КХЛ по проценту набранных очков: «Честь находиться среди великих тренеров. Это заслуга ребят, кто принимал шайбы на себя, получал травмы»
сегодня, 17:09
Кузнецов о зарплате в 10 млн рублей в «Металлурге»: «Мне достаточно. Заплатить за жилье, перевести родителям. Мне хотелось именно поиграть в хоккей»
сегодня, 16:34
Лажуа о КХЛ: «В России здорово болеют хоккеем, практически везде полные трибуны. В этом отличие от Северной Америки, где не все матчи собирают аншлаги»
сегодня, 16:24
Кузнецов о словах Разина про чемпиона и алкоголика: «Мне по душе, когда говорят прямо, а не заковырками. Я один из ветеранов – кому, как не мне, быть примером для молодых»
сегодня, 15:55
Агент Голдобина о непопадании в состав СКА: «Конфликта с Ларионовым нет. Николай действительно простудился»
сегодня, 15:40
Бабаев на вопрос о будущем Кузнецова: «Комментировать пока не могу. Посмотрим в ближайшее время»
сегодня, 15:25
Ковальчук о Демидове: «Правильно сделал, что остался в Монреале на лето. Иван всегда открыт и харизматичен, играет с улыбкой – там это очень приветствуется»
сегодня, 14:55
Ко всем новостям
Последние новости
Дыняк о серии из 11 побед «Ак Барса»: «Я говорил, что у нас все в порядке, мне никто не верил. Писали, что за слова надо отвечать. Сделали работу над ошибками, подкрутили гайки, где надо»
25 минут назад
Фетисов о поколении Овечкина, Малкина, Кучерова: «Отстранение России не будет критично для их наследия. Для игроков НХЛ Олимпиада и ЧМ всегда были дополнением»
53 минуты назад
Баландин о Кузнецове: «Он стал в «Металлурге» как троянский конь, который будет изнутри пожирать команду. Разин посадил его за дело – позиционирующий себя как суперзвезда так играть не должен»
сегодня, 16:52
Ковальчук о кокаине у Ивана Морозова: «Это неприемлемо вообще человеку, а спортсмену – тем более. Но казнить за такой проступок, выгонять из хоккея на четыре года – несерьезно»
сегодня, 16:10
Яшкин о плюсах отсутствия переднего зуба: «Можно харкнуть, не открывая рот. У меня есть вставной зуб, но с ним неудобно есть»
сегодня, 14:39
Орлов и Гараев могут покинуть «Сочи», сообщило агентство WInners: «Принято совместное решение о поиске вариантов обмена»
сегодня, 14:12
Первый россиянин, кто выиграл Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
сегодня, 14:00Тесты и игры
Фетисов об Овечкине: «900‑й гол он забьет по‑любому. Надо готовиться к плей‑офф, чтобы постараться выиграть Кубок Стэнли»
сегодня, 13:31
ЛеБрюн о переговорах «Колорадо» с Нечасом: «Клуб заявил, что у них сложилась экосистема – Маккиннон получает 12,6 млн, Макар получит прибавку. А что остается Мартину?»
сегодня, 12:28
«Шанхай» заплатит Джозефсу 15 млн рублей за этот сезон («СЭ»)
сегодня, 12:01