Президент IBA Кремлев поздравил Ротенберга с Днем тренера: «Ты реально мощный, классный тренер. Красную машину кто сделал? Это твоя история! Яркая, красивая»

Умар Кремлев поздравил Романа Ротенберга с Днем тренера.

Неофициальный праздник отмечается в России ежегодно 30 октября.

«Роман Борисович, просыпаемся, тренируемся. Поздравляю тебя, ты реально мощный, классный тренер. Молодой, эффективный, многим молодым тренерам пример. Красную машину кто сделал? Это твоя история! Причем какая... Яркая, красивая.

Я тебя поздравляю с Днем тренера, чтоб успехов стало больше. И, конечно же, здоровья, чтобы окружение никогда не подводило. Боксеры всегда рядом с хоккеистами. С Днем тренера», – сказал в видеопоздравлении президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев члену совета директоров хоккейного «Динамо» и главному тренеру «России 25».