Козлов о 5:0 с «Адмиралом»: «Вязовой играл с температурой – очень им доволен. Броссо показал характер, но нужно было поступить хитрее – не стоило сбрасывать перчатки»

Виктор Козлов удовлетворен Семеном Вязовым.

Главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов дал комментарий после победы над «Адмиралом » (5:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

– «Адмирал» сегодня был другим. Хорошо шел в давление, борьбу. Рад, что забили в большинстве. Заблокированные броски помогли Вязовому отыграть на ноль.

– Пятая победа подряд. Наконец попали в плей-офф. Как подойти к матчу с «Локомотивом» с правильными эмоциями?

– Недооценки не будет. Не просто так выиграли крупно, проделали хорошую работу.

Будет очередной вызов. Нужно уметь выигрывать, несмотря на эмоциональное проседание.

– Семен Вязовой провел отличный матч, но не думали о возможности поиграть Самонову, который давно не выходил на лед?

– Семен вообще с температурой играл. Дальше подумаем, но я им очень доволен.

Связан ли его сухарь с Международным днем хоккейного вратаря? Вряд ли.

Нас только сегодня команда поздравила с днем тренера, хотя он был вчера (смеется). Но то, что помогли Вязовому сыграть на ноль, – очень важно.

– Броссо получил пять минут, заступившись за одноклубника. Как оцениваете его поступок?

– Правильно, что заступился, показал характер. Но нужно было поступить хитрее. Не стоило сбрасывать перчатки, – сказал Виктор Козлов.

«Салават» вошел в зону плей-офф Востока после 5-й победы подряд – 5:0 с «Адмиралом». Команда Козлова ранее была последней в конференции