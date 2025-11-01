  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сорокин поприветствовал старшего сына Овечкина после матча «Айлендерс» и «Вашингтона», отбив кулачок через стекло
Видео
4

Сорокин поприветствовал старшего сына Овечкина после матча «Айлендерс» и «Вашингтона», отбив кулачок через стекло

Илья Сорокин поприветствовал сына Овечкина после победы над «Вашингтоном».

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин приветствовал старшего сына Александра Овечкина Сергея после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Кэпиталс» (3:1). 

Голкипер подъехал к защитному стеклу и отбил кулачок. 

Сорокин отразил 22 из 23 бросков «Вашингтона» и стал 2-й звездой матча. Вратарь «Айлендерс» впервые в сезоне пропустил менее 3 шайб за игру

Сорокин о рекордном голе Овечкина: «Если я его не видел, то он не считается! Сам не понимаю, как пропустил»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
