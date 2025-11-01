  • Спортс
Ларионов о травме Короткого: «Вроде нет перелома. Парень прибавляет, играет здорово – надеемся, что не потеряли его надолго»

Игорь Ларионов о травме Короткого: вроде нет перелома.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о повреждении Матвея Короткого в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Локомотива» (2:3).

Хоккеист получил повреждение во втором периоде, когда ногой ударился в борт после силовой борьбы с защитником соперника Александром Елесиным.

– Матвея Короткого потеряли по ходу матча. Что с ним, понятно?

– Надеюсь, что ничего серьезного. Вроде нет перелома. Травма нижней части тела, выразимся так.

Мальчишка, молодой парень прибавляет, играет здорово, играет стабильно, поэтому надеемся, что не потеряли его надолго.

Думаю, что завтра будет более ясная картина, мы поймем степень травмы, – сказал Игорь Ларионов.

СКА потерял лидера. И это хуже очередного поражения

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт СКА
