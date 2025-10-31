  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Еронко о СКА: «Ничего не получится, пока Ларионов-младший будет появляться в составе – еще и в большинстве. Игроки ведь не дураки. Команды в таком случае не создать»
5

Еронко о СКА: «Ничего не получится, пока Ларионов-младший будет появляться в составе – еще и в большинстве. Игроки ведь не дураки. Команды в таком случае не создать»

Игорь Еронко выразил сомнения в потенциале СКА.

Игорь Еронко высказался о перспективах СКА и «Локомотива».

Команда тренера Игоря Ларионова уступила ярославцам (2:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Если взять сегодняшний матч, в хоккей в нем играла одна команда. А другая в основном наблюдала.

Этот «Локомотив» в разы более симпатичен, чем при Никитине. Рафиков, Елесин и особенно Гернат явно кайфуют от того, что наконец-то можно поиграть в тот самый хоккей. И где-то даже тушуются, подрастеряв за последние годы навыки.

Истинный потенциал команды Хартли мы увидим примерно к январю. Когда тренировки уже будут без пауз на объяснения упражнений. А «школа хоккея» – постоянные индивидуальные встречи с игроками с разбором смен и эпизодов – начнет приносить серьезные плоды.

А вот когда же мы увидим истинный потенциал СКА – вопрос вопросов. Бабенко, безусловно, поможет.

Но пока в составе из раза в раз будет появляться Ларионов-младший, да еще и в большинстве, при том что Голдобин либо сидит, либо сидит, но не на лавке, ничего не получится, даже если сам Скотти Боумэн ассистировать будет.

Игроки ведь не дураки. И не слепые. В «Торпедо» вопросов у них было много. Тут – еще больше.

И никакой команды – в понимании именно команды – в таком случае не создать», – написал бывший ассистент генерального менеджера «Авангарда» и экс-скаут «Сан-Хосе» Игорь Еронко.

СКА проиграл 12 из 20 матчей в сезоне КХЛ – сегодня 2:3 от «Локомотива». У Хартли 3 победы над Ларионовым в 3 играх

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Игоря Еронко
Игорь Еронко
logoКХЛ
logoИгорь Ларионов-младший
logoЛокомотив
logoИгорь Ларионов
logoСКА
logoБоб Хартли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Игорь Еронко: «Звонил Ларионову, когда работал в «Авангарде» – нужен был тренер по нападающим. Профессор отказался со словами: «С Хартли мы не сработаемся – его команды не играют в хоккей».
10 минут назад
Ларионов о травме Короткого: «Вроде нет перелома. Парень прибавляет, играет здорово – надеемся, что не потеряли его надолго»
40 минут назад
Максим Комтуа: «В КХЛ сталкиваюсь с грязной игрой чаще, чем в Северной Америке. Многие российские хоккеисты играют на грани, но чаще всего удаляют легионеров»
50 минут назад
Грицюк переведен во 2-е звено «Нью-Джерси» к Палату и Хиширу, Майер – в 3-е. «Дэвилс» проиграли «Колорадо» и «Сан-Хосе» с общим счетом 6:13
сегодня, 20:55
53-летний Ягр сделал передачу в матче чемпионата Чехии, набрав 1-е очко в сезоне. Форвард «Кладно» провел на льду 11:09 в игре с «Пардубице»
сегодня, 20:40
НХЛ. «Вегас» против «Колорадо», «Вашингтон» сыграет с «Айлендерс», «Анахайм» примет «Детройт»
сегодня, 20:30Live
Мирошниченко подписал 2-летний контракт с «Вашингтоном» с зарплатой 925 тысяч долларов в год. Форвард провел 39 матчей в НХЛ за два сезона
сегодня, 20:12
Ларионов про 2:3 от «Локомотива»: «СКА не хватило удачи – обязаны были забить «5 на 3». Верим в команду – хочется такого азарта и энтузиазма все три периода»
сегодня, 19:45
Ларионов-младший сделал передачу в матче с «Локомотивом» – у него 0 бросков, хитов и блок-шотов за 14:23 на льду. Форвард СКА набрал 5 очков в 17 играх сезона КХЛ
сегодня, 19:30Видео
Короткий из-за травмы не доиграл матч с «Локомотивом» – он ударился ногой о борт после борьбы с Елесиным. Форвард СКА набрал 15 очков в 20 играх сезона
сегодня, 19:15Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Козлов об ордене Салавата Юлаева: «Почетно и ответственно с точки зрения эмоций. Очень приятно, когда Хабиров вручает орден в такой атмосфере»
25 минут назад
От гола на спине до дебюта за футбольное «Динамо». Вспоминаем карьеру Овечкина
сегодня, 20:50Тесты и игры
Хартли про 3:2: «Исаев и защитники «Локомотива» не дали СКА забить во 2-м периоде, особенно «3 на 5» – это решающий момент. Прогресс Мисюля впечатляет – у него много хороших качеств»
сегодня, 20:24
«Каролина» вывела Кочеткова из списка травмированных. Голкипер еще не играл в этом сезоне НХЛ
сегодня, 18:45
Сделали 3D-модель офиса менеджера КХЛ и спрятали там много интересного. Попробуйте зайти!
сегодня, 18:00Тесты и игры
17-летний защитник «Трактора» Федосеев забил первый гол в КХЛ – в матче с «Барысом». Он провел 18:20 на льду
сегодня, 17:40Видео
Броссо сделал хет-трик Горди Хоу в матче с «Адмиралом». Форвард «Салавата» забил, сделал передачу и подрался
сегодня, 17:15Видео
У «Барыса» 4 поражения в 5 матчах после 3:6 от «Трактора». Команда Гру занимает 5-е место на Востоке, команда Кравца – 7-е
сегодня, 16:40
Голдобин сыграет против «Локомотива» в 4-м звене СКА. Форвард вернулся в состав после пропуска двух матчей
сегодня, 16:01
Броссо набросился на Дарьина из-за его контакта с Вязовым за воротами. Форвард «Салавата» получил 17 минут штрафа
сегодня, 15:49Видео