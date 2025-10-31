Короткий из-за травмы не доиграл матч с «Локомотивом» – он ударился ногой о борт после борьбы с Елесиным. Форвард СКА набрал 15 очков в 20 играх сезона
Матвей Короткий получил травму в матче с «Локомотивом».
Нападающий СКА Матвей Короткий не доиграл до конца матч Фонбет чемпионата КХЛ против «Локомотива» (2:3).
19-летний форвард не появлялся на льду в третьем периоде матча. В моменте с первым голом петербуржцев хоккеист отметился голевой передачей.
Короткий получил повреждение во втором периоде, когда ногой ударился в борт после силовой борьбы с защитником соперника Александром Елесиным.
Короткий поднял и хромая отправился на скамейку запасных. Он набрал 15 (9+6) очков в 20 матчах текущего сезона.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости