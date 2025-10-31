Ротенберг о 500-рублевой купюре: «Изобразил бы великую сборную СССР из Суперсерии-1972. Это были матчи, изменившие мир»
Роман Ротенберг изобразил бы на 500-рублевой купюре сборную СССР.
– У главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина спросили, что он нарисовал бы на 500‑рублевой купюре.
– И что он ответил?
– Сказал, что нарисовал бы игрушку Лабубу. А что скажет главный тренер сборной России по хоккею?
– Я бы изобразил на купюре фрагмент из хоккейной Суперсерии 1972 года. Это были величайшие матчи, которые изменили мир. И в них приняли участие наши величайшие игроки – Владислав Третьяк, Валерий Харламов, Борис Михайлов, Александр Якушев…
Я бы изобразил нашу великую сборную СССР, – сказал главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг.
Ротенберг о Демидове, Никишине, Грицюке и Бардакове: «Мы много работали, чтобы потом они приехали в сборную и обыграли Канаду. Сейчас у них высокие результаты в НХЛ»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости