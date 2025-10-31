  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о 500-рублевой купюре: «Изобразил бы великую сборную СССР из Суперсерии-1972. Это были матчи, изменившие мир»
21

Ротенберг о 500-рублевой купюре: «Изобразил бы великую сборную СССР из Суперсерии-1972. Это были матчи, изменившие мир»

Роман Ротенберг изобразил бы на 500-рублевой купюре сборную СССР.

– У главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина спросили, что он нарисовал бы на 500‑рублевой купюре.

– И что он ответил?

– Сказал, что нарисовал бы игрушку Лабубу. А что скажет главный тренер сборной России по хоккею?

– Я бы изобразил на купюре фрагмент из хоккейной Суперсерии 1972 года. Это были величайшие матчи, которые изменили мир. И в них приняли участие наши величайшие игроки – Владислав Третьяк, Валерий Харламов, Борис Михайлов, Александр Якушев

Я бы изобразил нашу великую сборную СССР, – сказал главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг.

Ротенберг о Демидове, Никишине, Грицюке и Бардакове: «Мы много работали, чтобы потом они приехали в сборную и обыграли Канаду. Сейчас у них высокие результаты в НХЛ»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Москва
суперсерия
logoВладислав Третьяк
сборная России U25
logoКХЛ
logoАлександр Якушев
logoВалерий Харламов
logoсборная СССР
logoМатч ТВ
logoРоман Ротенберг
logoБорис Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о Демидове, Никишине, Грицюке и Бардакове: «Мы много работали, чтобы потом они приехали в сборную и обыграли Канаду. Сейчас у них высокие результаты в НХЛ»
сегодня, 13:45
Роман Ротенберг: «Новосибирск точно лучше Лондона и Парижа, один из лучших городов в мире. Там чувствуется его история, а еще Российской империи и СССР»
сегодня, 12:33
Президент IBA Кремлев поздравил Ротенберга с Днем тренера: «Ты реально мощный, классный тренер. Красную машину кто сделал? Это твоя история! Яркая, красивая»
вчера, 15:16
Главные новости
Буцаев про 1:7 от «Автомобилиста»: «Сибири» дали пинка по одному месту. Есть огромные претензии к ряду хоккеистов. Когда не выполняешь игровое задание, расплата приходит быстро»
4 минуты назад
18-летний Жаровский набрал 14 очков в 13 матчах сезона КХЛ – он второй бомбардир «Салавата». Лидирует 23-летний Кузнецов с 16 баллами
30 минут назад
Вратарь «Салавата» Вязовой отбил 39 бросков «Адмирала», сделав 1-й шатаут в сезоне КХЛ. «Сиэтл» выбрал голкипера в 6-м раунде драфта НХЛ
41 минуту назад
КХЛ. «Локомотив» против СКА, «Салават Юлаев» забил 5 голов «Адмиралу», «Автомобилист» забросил 7 шайб «Сибири», «Трактор» обыграл «Барыс»
сегодня, 16:30Live
«Салават» вошел в зону плей-офф Востока после 5-й победы подряд – 5:0 с «Адмиралом». Команда Козлова ранее была последней в конференции
сегодня, 16:24
«Сибирь» проиграла 6-й матч подряд – 1:7 от «Автомобилиста». Команда Буцаева идет последней на Востоке
сегодня, 16:11
Владимир Плющев: «Ротенберга не хватает в КХЛ. Харизматичный тренер, был интересен в разных моментах. По нему скучают некоторые люди, наверное»
сегодня, 15:36
Александр Кожевников: «Я уехал в лес – хоккей не смотрю, ни о чем не знаю. Живу тут до декабря, телефон не ловит»
сегодня, 15:24
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Айлендерс», «Вегас» против «Колорадо», «Анахайм» примет «Детройт»
сегодня, 14:50
Фетисов о результативности Малкина: «Он в потрясающей форме, ловит кайф от игры. Может, это последний сезон»
сегодня, 14:44
Ко всем новостям
Последние новости
Броссо сделал хет-трик Горди Хоу в матче с «Адмиралом». Форвард «Салавата» забил, сделал передачу и подрался
16 минут назадВидео
У «Барыса» 4 поражения в 5 матчах после 3:6 от «Трактора». Команда Гру занимает 5-е место на Востоке, команда Кравца – 7-е
51 минуту назад
Голдобин сыграет против «Локомотива» в 4-м звене СКА. Форвард вернулся в состав команды после пропуска двух матчей
сегодня, 16:01
Броссо набросился на Дарьина из-за его контакта с Вязовым за воротами. Форвард «Салавата» получил 17 минут штрафа
сегодня, 15:49Видео
Юрчо и Грэйовак подпишут контракты с «Ладой». Форварды играли за «Куньлунь» в прошлом сезоне («Чемпионат»)
сегодня, 15:12
«Динамо» об удалении Пакетта за грубость и оскорбление судей: «Клуб всегда поддерживает игроков. В коллективе этот вопрос обсудили, все останется внутри»
сегодня, 13:57
Зеграс о 12 очках в 10 матчах за «Филадельфию»: «Не хотелось опозориться перед фанатами и одноклубниками. Летом я многое изменил – в том числе свой настрой»
сегодня, 12:59
ЛеБрюн о новом контракте Нечаса: «Колорадо» предлагал 10,5 млн в год, но ситуация застопорилась. Клуб ощущал давление – нельзя было потерять ключевого игрока в обмене Рантанена»
сегодня, 12:17
Бабаев о попаданиях Замулы в запас: «Филадельфия» ждет от него большего в каких-то моментах. Пока все нормально, проблем нет»
сегодня, 11:51
Штурм о победном голе Хуснутдинова за «Бостон»: «Я без колебаний выпустил его в овертайме. Он сейчас здорово играет, очень интересно наблюдать»
сегодня, 11:11