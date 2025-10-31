Ротенберг о 500-рублевой купюре: «Изобразил бы великую сборную СССР из Суперсерии-1972. Это были матчи, изменившие мир»

Роман Ротенберг изобразил бы на 500-рублевой купюре сборную СССР.

– У главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина спросили, что он нарисовал бы на 500‑рублевой купюре.

– И что он ответил?

– Сказал, что нарисовал бы игрушку Лабубу. А что скажет главный тренер сборной России по хоккею?

– Я бы изобразил на купюре фрагмент из хоккейной Суперсерии 1972 года. Это были величайшие матчи, которые изменили мир. И в них приняли участие наши величайшие игроки – Владислав Третьяк , Валерий Харламов , Борис Михайлов , Александр Якушев …

Я бы изобразил нашу великую сборную СССР, – сказал главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг .

