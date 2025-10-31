«Динамо» интересуется Петаном. Клуб ищет усиление на позицию центра («СЭ»)

«Динамо» интересуется Ником Петаном.

По информации «Спорт-Экспресса», бело-голубые ищут вариант усиления на позицию центрального нападающего.

Бывший форвард «Ак Барса » расторг контракт со швейцарским клубом «Амбри-Пиотта», за который провел 15 матчей в этом сезоне и набрал 4 (1+3) очка при полезности «минус 13».

В прошедшем FONBET чемпионате КХЛ Петан сыграл 60 матчей за казанский клуб с учетом плей-офф и набрал 50 (13+37) очков.