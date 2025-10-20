Артюхин об обмене Броссо: «Он не показал того уровня, что ждало «Динамо». В «Салавате» сможет больше играть, там он должен окончательно раскрыться»

Евгений Артюхин высказался об обмене Девина Броссо из «Динамо» в «Салават».

«В целом двоякое было впечатление, явно он не смог адаптироваться к нашему хоккею. Не показал того уровня, что от него ждало «Динамо».

Обмен закономерный: в «Салавате Юлаеве » сможет больше играть, выступать в бригадах большинства и меньшинства. Уверен, что там должен окончательно раскрыться.

Девин получил новые возможности, да и зачем «Динамо » держать легионерский слот, когда есть свои такие же. Правильное решение со всех сторон», – сказал бывший игрок сборной России Евгений Артюхин.