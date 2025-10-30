Петан расторг контракт с «Амбри-Пиоттой». У экс-форварда «Ак Барса» 1+3 за 15 матчей с полезностью «-13» в чемпионате Швейцарии
Ник Петан расторг контракт с «Амбри-Пиоттой».
30-летний экс-нападающий «Ак Барса» покинул швейцарский клуб по собственному желанию.
В этом сезоне он набрал 4 (1+3) очка в 15 матчах чемпионата Швейцарии при полезности «минус 13».
В прошлой регулярке FONBET КХЛ в активе Петана было 44 (11+33) очка за 47 игр в составе казанского клуба.
«Ак Барс» предлагал Петану 50 млн рублей в год – он получал 65 млн по прошлому контракту. Форвард уехал в Швейцарию (Артур Хайруллин)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Амбри-Пиотты»
