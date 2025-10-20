Агент Джиошвили: «Он переживал из-за слухов об обмене. У нас был диалог с «Динамо» по многим моментам, но ни разу нам не было сказано: «Меняйте Максима»

Агент Максима Джиошвили сообщил, что игрок переживал из-за слухов об обмене.

Ранее появлялась информация о том, что «Динамо» может обменять Джиошвили для разгрузки платежной ведомости. Сегодня клуб совершил обмен с «Салаватом», в результате которого в Уфу отправился Девин Броссо.

– Можно говорить, что после обмена Броссо за будущее Максима Джиошвили в составе «Динамо» не стоит переживать?

– Любому игроку нужно переживать за свое будущее в клубе, особенно когда у него высокий контракт. У нас был диалог с «Динамо» по многим моментам, мы обсуждали разных игроков, но ни разу нам не было сказано: «Меняйте Джиошвили». Мне никто не говорил искать варианты.

Были слухи об обмене, они нагнетаются и имеют давление на игроков, когда им об этом кто-то рассказывает. Я задавал вопрос, но мне четко в «Динамо» сказали: «Если что, мы предупредим, тогда будете искать обмен».

Максим из-за этих слухов переживал, он правильный, порядочный парень. У нас сейчас модно давать дезинформацию, и определенные люди сейчас этим занимаются, кто-то даже специально это делает, – сказал агент Александр Черных, представляющий интересы хоккеиста.