Василевскому сложнее всего забить по мнению игроков НХЛ. Хеллибак – 2-й, Шестеркин – 3-й, Бобровский – 4-й

Андрею Василевскому сложнее всего забить по мнению игроков НХЛ.
Официальный сайт лиги провел опрос среди 42 действующих хоккеистов.
Первое место в рейтинге занял вратарь «Тампы», набрав 16 голосов. Вторая строчка у Коннора Хеллибака («Виннипег»), Игорь Шестеркин из «Рейнджерс» – третий.
Полный список выглядит следующим образом:
1. Андрей Василевский, «Тампа» – 16 голосов из 42;
2. Коннор Хеллибак, «Виннипег» – 9 голосов;
3. Игорь Шестеркин, «Рейнджерс» – 7 голосов;
4. Сергей Бобровский, «Флорида» – 6 голосов;
5. Джейк Эттинджер, «Даллас» – 2 голоса;
6-7. Джереми Сваймен, «Бостон» – 1 голос;
6-7. Тэтчер Демко, «Ванкувер» – 1 голос.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
