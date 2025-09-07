Василевскому сложнее всего забить по мнению игроков НХЛ. Хеллибак – 2-й, Шестеркин – 3-й, Бобровский – 4-й

Андрею Василевскому сложнее всего забить по мнению игроков НХЛ.

Официальный сайт лиги провел опрос среди 42 действующих хоккеистов.

Первое место в рейтинге занял вратарь «Тампы », набрав 16 голосов. Вторая строчка у Коннора Хеллибака («Виннипег »), Игорь Шестеркин из «Рейнджерс» – третий.

Полный список выглядит следующим образом:

1. Андрей Василевский, «Тампа» – 16 голосов из 42;

2. Коннор Хеллибак, «Виннипег» – 9 голосов;

3. Игорь Шестеркин, «Рейнджерс» – 7 голосов;

4. Сергей Бобровский, «Флорида» – 6 голосов;

5. Джейк Эттинджер , «Даллас » – 2 голоса;

6-7. Джереми Сваймен , «Бостон » – 1 голос;

6-7. Тэтчер Демко , «Ванкувер » – 1 голос.

Хеллибак – лучший вратарь НХЛ по версии NHL Network, Василевский – 2-й, Шестеркин – 3-й, Бобровский – 4-й, Сорокин – 6-й