  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Василевскому сложнее всего забить по мнению игроков НХЛ. Хеллибак – 2-й, Шестеркин – 3-й, Бобровский – 4-й
12

Василевскому сложнее всего забить по мнению игроков НХЛ. Хеллибак – 2-й, Шестеркин – 3-й, Бобровский – 4-й

Андрею Василевскому сложнее всего забить по мнению игроков НХЛ.

Официальный сайт лиги провел опрос среди 42 действующих хоккеистов.

Первое место в рейтинге занял вратарь «Тампы», набрав 16 голосов. Вторая строчка у Коннора ХеллибакаВиннипег»), Игорь Шестеркин из «Рейнджерс» – третий.

Полный список выглядит следующим образом:

1. Андрей Василевский, «Тампа» – 16 голосов из 42;

2. Коннор Хеллибак, «Виннипег» – 9 голосов;

3. Игорь Шестеркин, «Рейнджерс» – 7 голосов;

4. Сергей Бобровский, «Флорида» – 6 голосов;

5. Джейк Эттинджер, «Даллас» – 2 голоса;

6-7. Джереми Сваймен, «Бостон» – 1 голос;

6-7. Тэтчер Демко, «Ванкувер» – 1 голос.

Хеллибак – лучший вратарь НХЛ по версии NHL Network, Василевский – 2-й, Шестеркин – 3-й, Бобровский – 4-й, Сорокин – 6-й

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoТампа-Бэй
logoКоннор Хеллибак
logoАндрей Василевский
logoИгорь Шестеркин
logoВиннипег
logoРейнджерс
logoФлорида
logoСергей Бобровский
logoДаллас
logoДжейк Эттинджер
logoБостон
logoВанкувер
logoТэтчер Демко
logoДжереми Сваймен
logoНХЛ
рейтинги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Хеллибак – лучший вратарь НХЛ по версии NHL Network, Василевский – 2-й, Шестеркин – 3-й, Бобровский – 4-й, Сорокин – 6-й
225 сентября, 06:40
Кэйн, Мэттьюс, Айкел, братья Хьюзы (Куинн, Джек и Люк), Пинто, Назар и еще 36 игроков приедут в лагерь сборной США перед ОИ-2026
1020 августа, 03:45
Макар – лучший защитник НХЛ по версии сайта лиги. Хьюз – 2-й, Веренски – 3-й, Хедман – 5-й, Бушар – 10-й, Форслинг – 12-й, Сергачев – 18-й
2914 августа, 05:52
Главные новости
Зарипов о «Металлурге»: «Между Разиным и Яковлевым – противостояние, чтобы показать, кто добился Кубка Гагарина в 2024-м. Это совершенно неправильно»
18 минут назад
Гру о 3:4 от «Барыса»: «Мы хватали ненужные удаления, разговаривали с судьями, высказывали недовольство на лавке. Так делать нельзя. Хотим играть в другой хоккей»
112 минут назад
В Ярославле прошла панихида по погибшим в авиакатастрофе в 2011-м: «Ребята навсегда останутся в наших сердцах образцом мужества, силы духа и воли к победе»
237 минут назад
«Трактор» проиграл «Барысу» в овертайме – 3:4. Ливо набрал 3 очка
9сегодня, 14:20
КХЛ. «Спартак» играет с «Сочи», «Нефтехимик» – с «Северсталью», «Трактор» уступил «Барысу», «Сибирь» проиграла «Амуру»
103сегодня, 14:10Live
Овечкин улетел в США. Первый матч «Вашингтона» в новом сезоне НХЛ – 8 октября
7сегодня, 13:43
Бердин о жизни в Северной Америке: «Все раздражало, каждый год уговаривал себя еще потерпеть. В НХЛ ездил к репетитору, только чтобы поговорить на русском»
65сегодня, 13:28
«Амур» всухую обыграл «Сибирь» – 2:0. Дорожко сделал 34 сэйва
17сегодня, 13:01
Зарипов о трансферных неудачах «Ак Барса»: «Не можем клеветать на кого-то, но факты налицо – игроки-лидеры прошлого чемпионата проведут сезон за конкурентов»
3сегодня, 12:40
Ожиганов о дедовщине в хоккее: «Ее практически нет, осталась в прошлом. Раньше контраст между молодыми и опытными сильно чувствовался»
3сегодня, 11:52
Ко всем новостям
Последние новости
Кравец о 4:3 с «Трактором»: «Не обошлось без крови: Маккошену попала шайба в лицо. Но по-другому побед и не бывает. Сегодня был командный дух, вратарь и 4 звена, которые делали все, чтобы мы добились результата»
1 минуту назад
«Каролина» подписала с Лабанком просмотровый контракт. У форварда 2+10 в 34 играх за «Коламбус» в прошлом сезоне
23 минуты назад
Епанчинцев о 0:2 с «Амуром»: «Хотим как лучше, а получается как всегда. Слишком академично завершали комбинации – все из-за огромного желания»
151 минуту назад
Тренер «Амура» Гальченюк о победе в дебютном матче в КХЛ: «Особенный день. Вся команда ждала игры, для меня это была рутина»
сегодня, 14:06
Дементьев о СКА: «У команд Ларионова много позитива в игре – это было видно и с «Шанхаем». Жду красивого хоккея»
1сегодня, 13:55
Гатиятулин о смене капитана в «Ак Барсе»: «Яшкина мы не отстранили, но действуем с учетом прошлого опыта. Его игра – пример для многих, он остается одним из лидеров»
сегодня, 13:15
Джереми Руа: «ЦСКА рано говорить о Кубке Гагарина, не стоит забывать о регулярке. Фокусируемся на следующей игре»
сегодня, 12:50
Премьер-министр Канады о смерти Драйдена: «Он был великим канадцем – мало кто сделал больше ради страны. Покойся с миром»
сегодня, 12:28
Меркли о матчах «Шанхая» со СКА: «Будет хорошее противостояние, ждем много веселья. Фанаты нас поддерживали, хотя мы играли на прошлой арене СКА»
сегодня, 12:07
Дроздов о 6:2 с «Динамо»: «ЦСКА будет становиться только лучше. Переживаем за общий результат, а не за личную статистику»
сегодня, 11:24