Башкиров может покинуть «Ладу». У экс-форварда «Авангарда», «Металлурга» и «Салавата» 5 очков за 18 игр в сезоне (Артур Хайруллин)
Данил Башкиров может покинуть «Ладу».
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, тольяттинский клуб рассматривает варианты расставания с 24-летним форвардом.
В текущем сезоне Башкиров провел 18 матчей за «Ладу» в FONBET КХЛ и набрал 5 (1+4) очка. Ранее нападающий выступал за «Салават Юлаев», «Металлург» и «Авангард».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости