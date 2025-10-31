Башкиров может покинуть «Ладу». У экс-форварда «Авангарда», «Металлурга» и «Салавата» 5 очков за 18 игр в сезоне (Артур Хайруллин)

Данил Башкиров может покинуть «Ладу».

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, тольяттинский клуб рассматривает варианты расставания с 24-летним форвардом.

В текущем сезоне Башкиров провел 18 матчей за «Ладу » в FONBET КХЛ и набрал 5 (1+4) очка. Ранее нападающий выступал за «Салават Юлаев», «Металлург» и «Авангард».