Никишин устроил стычку с Маклином в матче «Каролины» с «Айлендерс». Судьи дали игрокам по 2 минуты за грубость

Александр Никишин устроил стычку с Кайлом Маклином в матче НХЛ.

Инцидент произошел в конце первого периода игры регулярного чемпионата между «Каролиной» и «Айлендерс» (6:2).

Маклин двигался к воротам соперника, пытаясь добить шайбу после броска Кайла Палмиери. На пятачке форвард «Айлендерс» столкнулся с Шоном Уокером: защитник «Харрикейнс» упал, зацепив коньком вратаря и врезавшись в борт.

Никишин подъехал к Маклину и нанес ему несколько ударов в голову, не сбросив перчатки. Соперник попытался ответить, но судьи разняли игроков.

Арбитры дали обоим хоккеистам по 2 минуты штрафа за грубость.

Никишин с «+11» в 10 играх делит лидерство по полезности в сезоне НХЛ. У него ассист, 4 хита и «+3» за 20:28 против «Айлендерс»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
