Никишин с «+11» в 10 играх делит лидерство по полезности в сезоне НХЛ. У него ассист, 4 хита и «+3» за 20:28 против «Айлендерс»

Александр Никишин с «+11» в 10 играх делит лидерство по полезности в сезоне НХЛ.

Защитник «Каролины» принял участие в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс » (6:2).

24-летний россиянин ассистировал при шайбе Андрея Свечникова. У него стало 5 (1+4) очков в 10 играх при среднем времени на льду 19:17.

По показателю полезности («+11») Никишин делит лидерство в лиге с защитниками Джошем Моррисси («Виннипег ») и Кэйлом Макаром («Колорадо »).

Сегодня Александр (20:28, «+3») отметился 1 броском в створ, 4 силовыми приемами и 1 блоком. Также он допустил 1 потерю и получил малый штраф.