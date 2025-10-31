Никишин с «+11» в 10 играх делит лидерство по полезности в сезоне НХЛ. У него ассист, 4 хита и «+3» за 20:28 против «Айлендерс»
Александр Никишин с «+11» в 10 играх делит лидерство по полезности в сезоне НХЛ.
Защитник «Каролины» принял участие в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (6:2).
24-летний россиянин ассистировал при шайбе Андрея Свечникова. У него стало 5 (1+4) очков в 10 играх при среднем времени на льду 19:17.
По показателю полезности («+11») Никишин делит лидерство в лиге с защитниками Джошем Моррисси («Виннипег») и Кэйлом Макаром («Колорадо»).
Сегодня Александр (20:28, «+3») отметился 1 броском в створ, 4 силовыми приемами и 1 блоком. Также он допустил 1 потерю и получил малый штраф.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
