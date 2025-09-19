  • Спортс
  • «Сибирь» выложила фото рэпера Хаски в джерси клуба: «Подписываем Кузнецова! Снеговик сделал трансфер»
«Сибирь» выложила фото рэпера Хаски в джерси клуба: «Подписываем Кузнецова! Снеговик сделал трансфер»

«Сибирь» выложила фото рэпера Хаски в джерси клуба.

«Подписываем Кузнецова прямо перед матчем!

Хаски в нашей команде, Снеговик сделал трансфер прямо в «Подземке»!» – говорится в сообщении клуба.

Настоящее имя рэпера Хаски – Дмитрий Кузнецов. 

Сегодня, 19 сентября, «Сибирь» сыграет против «Амура».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Сибири»
