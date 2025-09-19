«Сибирь» выложила фото рэпера Хаски в джерси клуба: «Подписываем Кузнецова! Снеговик сделал трансфер»
«Сибирь» выложила фото рэпера Хаски в джерси клуба.
«Подписываем Кузнецова прямо перед матчем!
Хаски в нашей команде, Снеговик сделал трансфер прямо в «Подземке»!» – говорится в сообщении клуба.
Настоящее имя рэпера Хаски – Дмитрий Кузнецов.
Сегодня, 19 сентября, «Сибирь» сыграет против «Амура».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Сибири»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости