«Сибирь» выложила фото рэпера Хаски в джерси клуба: «Подписываем Кузнецова! Снеговик сделал трансфер»

«Сибирь» выложила фото рэпера Хаски в джерси клуба.

«Подписываем Кузнецова прямо перед матчем!

Хаски в нашей команде, Снеговик сделал трансфер прямо в «Подземке»!» – говорится в сообщении клуба.

Настоящее имя рэпера Хаски – Дмитрий Кузнецов.

Сегодня, 19 сентября, «Сибирь » сыграет против «Амура».