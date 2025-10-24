Песец Сеня стал талисманом «Сибирских Снайперов» из МХЛ.

«К нам пришел Песец! Спустя целых 16 лет нашелся тот самый Песец, который изображен на нашей эмблеме!

С этого момента у «Сибирских Снайперов » появился свой собственный маскот – Песец по имени Сеня! Имя его образовано из первых букв слова «Снайперы», – сказано в сообщении пресс-службы команды.

«Снайперы» выступают в Серебряном дивизионе Восточной конференции Olimpbet МХЛ. Они занимают третье место из десяти команд.

Фото: t.me/hcsiberiansnipers

