Песец Сеня стал талисманом «Сибирских Снайперов» из МХЛ: «К нам пришел Песец»
Песец Сеня стал талисманом «Сибирских Снайперов» из МХЛ.
«К нам пришел Песец! Спустя целых 16 лет нашелся тот самый Песец, который изображен на нашей эмблеме!
С этого момента у «Сибирских Снайперов» появился свой собственный маскот – Песец по имени Сеня! Имя его образовано из первых букв слова «Снайперы», – сказано в сообщении пресс-службы команды.
«Снайперы» выступают в Серебряном дивизионе Восточной конференции Olimpbet МХЛ. Они занимают третье место из десяти команд.
