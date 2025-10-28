«Сочи» проиграл 9 матчей подряд. Команда Крикунова идет последней на Западе

«Сочи» потерпел 9-е поражение подряд.

Команда Владимира Крикунова была разгромлена минским «Динамо » со счетом 2:8 в игре регулярного чемпионата FONBET КХЛ.

Сочинцы проиграли все 9 последних матчей с общим счетом 15:41 и занимают последнее, 11-е, место в таблице Западной конференции. На их счету 10 очков после 18 игр.

2 ноября «Сочи » примет «Спартак».