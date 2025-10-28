8

«Сочи» проиграл 9 матчей подряд. Команда Крикунова идет последней на Западе

«Сочи» потерпел 9-е поражение подряд.

Команда Владимира Крикунова была разгромлена минским «Динамо» со счетом 2:8 в игре регулярного чемпионата FONBET КХЛ.

Сочинцы проиграли все 9 последних матчей с общим счетом 15:41 и занимают последнее, 11-е, место в таблице Западной конференции. На их счету 10 очков после 18 игр. 

2 ноября «Сочи» примет «Спартак».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoДинамо Минск
logoСочи
logoКХЛ
logoВладимир Крикунов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
КХЛ. ЦСКА проиграл «Спартаку», «Локомотив» победил «Ладу», «Динамо» Москва обыграло «Шанхай», «Трактор» уступил «Автомобилисту» по буллитам
8 минут назад
«Локомотив» выиграл 4 из 5 последних матчей и идет 2-м на Западе. Команда Хартли отыгралась с 0:2, забив «Ладе» три гола после 52-й минуты
15 минут назад
«Северсталь» выиграла 8 матчей подряд. Команда Козырева лидирует на Западе
50 минут назад
Шипачев забил впервые за 11 матчей – «Сочи». У форварда минского «Динамо» 988 (308+680) очков за карьеру в КХЛ
сегодня, 17:52Видео
Минское «Динамо» забило «Сочи» 4 гола менее чем за 3 минуты, играя в большинстве во 2-м периоде
сегодня, 17:29Видео
Владимир Крикунов: «Овечкин талантливее Малкина – Саша первым в истории добился уникального достижения. Жду новых достижений от него – пусть те, кто идет следом, не догонят»
сегодня, 17:11
Котенка, которого спасли Лимож и Фукале, приютили Усов и его жена. Питомцу дали кличку Лео
сегодня, 16:57
Ягр об игре в 53 года: «У меня нет проблем с тренировками, я наслаждаюсь атмосферой в раздевалке. С матчами все хуже: приходится приспосабливаться весь день, чтобы сыграть 10 минут»
сегодня, 16:24
Александр Кожевников: «Овечкин и Малкин – мастера с большой буквы, молодым их рекорды не побить. Евгений – один из сильнейших российских игроков, великий спортсмен. Уважуха и почет!»
сегодня, 16:06
Иван Морозов признал употребление кокаина: «Осознаю ошибку и принимаю ответственность. Хоккей – это моя жизнь, я прохожу терапию и сделаю все, чтобы вернуться сильнее»
сегодня, 15:49
Ко всем новостям
Последние новости
«Спартак» выиграл у ЦСКА оба дерби в этом сезоне. Сегодня красно-белые забили победный гол на 60-й минуте
3 минуты назад
Гру о поражении от «Автомобилиста»: «Разочарованы, что так упустили 1 балл, но сегодня была видна идентичность команды. «Трактор» многое сможет вынести из этого матча»
сегодня, 18:03
Заварухин о матче с «Трактором»: «28 блокированных бросков – командная тяжелая победа. Соперник добавлял по ходу игры, мы много оборонялись»
сегодня, 17:43
«Трактор» проиграл 3 из 4 последних матчей. Команда Гру идет 6-й на Востоке
сегодня, 16:38
Форвард «Локомотива» Фроуз: «Хартли побеждал в каждой лиге, где работал. Он знает вкус чемпионств и понимает, как работать с командой, которая ставит такие высокие задачи»
сегодня, 15:54
«Барыс» и Николишин расторгли контракт. Ранее форварда не забрали из списка отказов
сегодня, 15:32
Ферраро о «Чикаго»: «Перестройка занимает 7-10 лет, но их состав уже скорректирован, начинается приобретение молодых игроков. Бедард проведет отличный сезон, думаю»
сегодня, 14:55
Евгений Артюхин: «Овечкин бьет рекорды – все лавры больше ему, чем Малкину. Удивляет результативность Евгения – с возрастом по идее она должна быть хуже. Женя – молодец»
сегодня, 14:45
Тренер «Нефтехимика» Гришин: «Нужно атаковать – это мой стиль. Люди приходят порадоваться, когда шайба пересекает линию ворот. Если забиваешь три гола, то на 80% выиграешь»
сегодня, 14:15
Генменеджер «Каролины»: «Верим, что наши вратари способны выиграть Кубок Стэнли. Но всегда ищем способы усилить команду, голкиперы – не исключение»
сегодня, 13:45