«Сочи» проиграл 9 матчей подряд. Команда Крикунова идет последней на Западе
«Сочи» потерпел 9-е поражение подряд.
Команда Владимира Крикунова была разгромлена минским «Динамо» со счетом 2:8 в игре регулярного чемпионата FONBET КХЛ.
Сочинцы проиграли все 9 последних матчей с общим счетом 15:41 и занимают последнее, 11-е, место в таблице Западной конференции. На их счету 10 очков после 18 игр.
2 ноября «Сочи» примет «Спартак».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости