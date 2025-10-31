Кучеров прервал серию из 5 подряд игр с очками: 5 бросков и 1 блок за 21:42 против «Далласа». У него 10 баллов и «минус 6» в 9 играх

Никита Кучеров прервал серию из 5 подряд игр с очками.

Форвард «Тампы » принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом » (2:1 ОТ). Перед игрой состоялась церемония в честь достижения россиянином отметки 1000 очков в НХЛ .

В самой игре 32-летний нападающий (21:42, нейтральная полезность) остался без результативных действий. У него 5 бросков в створ, 1 блок, 1 перехват и 1 потеря.

В текущем сезоне у Кучерова 10 (4+6) очков в 9 играх при полезности «минус 6». В матче против «Старс» завершилась его результативная серия из 5 матчей.