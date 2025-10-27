Герин обсуждал с Капризовым неудачный старт сезона – после этого «Миннесота» проиграла еще два матча. Генменеджер заявил: «Нельзя думать: «О, у нас есть еще 70 матчей»

Генменеджер «Миннесоты» обсуждал с лидерами команды начало сезона НХЛ.

Билл Герин разговаривал с Кириллом Капризовым , Джаредом Спердженом и Маркусом Фолиньо перед тем, как «Уайлд» проиграли «Юте» (2:6) и «Сан-Хосе» (5:6 ОТ).

«Нельзя игнорировать эту ситуацию. Нельзя думать: «О, у нас есть еще 70 матчей». Это так не работает.

Если слишком сильно отстаете или нестабильны в начале сезона, то можете оказаться в невыгодном положении перед плей-офф. Я обеспокоен, потому что это вполне поправимо. Меня беспокоит, что мы не следуем своей идентичности», – сказал Билл Герин до матча против «Юты».

«Миннесота » проиграла 7 из 10 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и занимает 13-ю позицию в таблице Западной конференции, имея в активе 8 баллов.