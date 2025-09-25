Дыняк об «Ак Барсе»: «Мы не были в кризисе, все нормально и под контролем. У нас только одна задача – выиграть Кубок Гагарина»

Никита Дыняк высказался после победы в матче против «Барыса» (2:1).

С 7 очками после 8 матчей «Ак Барс» занимает 9-е место в таблице Востока.

– Подведите итог матча.

– Мы победили, это хороший результат. Целостность самой игры не понравилась, будем улучшать ее в дальнейшем.

– Как повлиял быстрый гол на команду?

– Мы планировали выходить и биться, это дало свой результат.

– Сейчас уже можно сказать, что кризис у «Ак Барса» пройден?

– Хороший вопрос. Мы не были в кризисе, все нормально и под контролем.

– Какая у вас задача на сезон?

– У нас только одна основная задача: выиграть Кубок Гагарина, другие не нужны, – сказал нападающий «Ак Барса » Никита Дыняк .