Форсберг сделал 11-й хет-трик в регулярках НХЛ в матче с «Сент-Луисом». Филип делит 2-е место в истории лиги среди шведов по их числу с Матсом Нэслундом

Филип Форсберг сделал 11-й хет-трик в регулярках НХЛ в матче с «Сент-Луисом».

Форвард «Нэшвилла » Филип Форсберг забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом » (5:2) и стал первой звездой.

В текущем сезоне у 31-летнего нападающего стало 25 (14+11) очков в 32 играх при полезности «минус 1».

Матч с 3+ шайбами стал для Форсберга 11-м за карьеру в лиге в рамках регулярок. Он делит 2-е место по числу хет-триков среди шведских игроков в истории лиги с Матсом Нэслундом.

Рекорд принадлежит Кенту Нильссону (14). За топ-3 следуют Матс Сундин , Даниэль Альфредссон, Томас Сандстрем и Мика Зибанежад («Рейнджерс») – у всех по 8.