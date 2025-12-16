Форсберг сделал 11-й хет-трик в регулярках НХЛ в матче с «Сент-Луисом». Филип делит 2-е место в истории лиги среди шведов по их числу с Матсом Нэслундом
Филип Форсберг сделал 11-й хет-трик в регулярках НХЛ в матче с «Сент-Луисом».
Форвард «Нэшвилла» Филип Форсберг забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (5:2) и стал первой звездой.
В текущем сезоне у 31-летнего нападающего стало 25 (14+11) очков в 32 играх при полезности «минус 1».
Матч с 3+ шайбами стал для Форсберга 11-м за карьеру в лиге в рамках регулярок. Он делит 2-е место по числу хет-триков среди шведских игроков в истории лиги с Матсом Нэслундом.
Рекорд принадлежит Кенту Нильссону (14). За топ-3 следуют Матс Сундин, Даниэль Альфредссон, Томас Сандстрем и Мика Зибанежад («Рейнджерс») – у всех по 8.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
