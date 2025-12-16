  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Ванкувер» продлил Сассона на 2 года с кэпхитом 1 млн долларов. У 25-летнего форварда 6+2 в 29 играх в сезоне
1

«Ванкувер» продлил Сассона на 2 года с кэпхитом 1 млн долларов. У 25-летнего форварда 6+2 в 29 играх в сезоне

«Ванкувер» продлил контракт с форвардом Максом Сассоном на 2 года.

«Ванкувер» продлил контракт с форвардом Максом Сассоном на 2 года. Средняя годовая зарплата игрока (кэпхит) составит 1 миллион долларов. 

25-летний американец проводит второй сезон в НХЛ. В текущей регулярке на счету нападающего 8 (6+2) очков в 29 играх при полезности «минус 2» и среднем времени на льду 11:01. 

Его зарплата в этом сезоне составляет 775 тысяч долларов. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Ванкувера»
logoДжим Рутерфорд
logoНХЛ
logoПатрик Альвин
logoВанкувер
logoМакс Сассон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
КХЛ. «Сибирь» примет «Авангард», «Ак Барс» против «Салавата», «Динамо» Минск в гостях у «Локомотива», «Динамо» Москва сыграет со «Спартаком», СКА – с «Шанхаем»
50 минут назад
Четыре российских хоккеиста забросили более 50 шайб за «Вашингтон». Вспомните всех?
сегодня, 06:00Тесты и игры
Бобровский догнал Гашека по числу матчей с 90%+ сэйвов в НХЛ (469). Они делят 10-е место в истории лиги, рекорд у Бродера (741)
сегодня, 05:10
Кузьменко забил «Далласу», использовав ошибку вратаря ДеСмита при попытке выбить шайбу клюшкой. У Андрея 5+4 в 27 играх в сезоне
сегодня, 04:55Видео
Кучеров без очков в матче с «Флоридой»: 3 броска, малый штраф и «минус 2» за 18:40. У него 42 балла в 30 играх в сезоне – идет 8-м в гонке бомбардиров
сегодня, 04:40
Бобровский отразил 26 из 28 бросков «Тампы» и стал 2-й звездой матча. Победа – 4-я подряд и 14-я в 23 играх в сезоне
сегодня, 04:10Видео
НХЛ. «Рейнджерс» уступили «Анахайму», «Тампа» пропустила 5 шайб от «Флориды», «Даллас» обыграл «Лос-Анджелес»
сегодня, 03:55
Шестеркин отразил 22 из 25 бросков «Анахайма» и стал 3-й звездой матча. Он сломал клюшку, уходя со льда после 14-го поражения в 27 играх в сезоне
сегодня, 03:40Видео
Минтюков забил «Рейнджерс» на 59:57 – 3-й гол в сезоне. У него 4 блока, 1 хит и «+1» за 20:05
сегодня, 03:25Видео
«Рейнджерс» проиграли 12 из 16 домашних матчей в сезоне. Команда Салливана идет на 12-м месте на Востоке
сегодня, 03:10
Ко всем новостям
Последние новости
«Питтсбург» вернул Мурашова в АХЛ. Скиннер и Кулак решили вопросы с визами и включены в состав перед матчем с «Эдмонтоном» – их бывшим клубом
20 минут назад
Форсберг с хет-триком, Райнхарт и Готье с дублями – звезды дня в НХЛ
30 минут назад
Форсберг сделал 11-й хет-трик в регулярках НХЛ в матче с «Сент-Луисом». Филип делит 2-е место в истории лиги среди шведов по их числу с Матсом Нэслундом
сегодня, 05:55
Макдэвид с 10 очками в 4 играх стал 1-й звездой недели в НХЛ. Также в тройку вошли Гибсон с 3 победами при 97% сэйвов и Эрикссон Эк с 7 баллами в 4 матчах
сегодня, 05:40
Бобровский делит с Холлом 10-е место в истории НХЛ по победам без учета серий буллитов (407). Сергей – рекордсмен среди вратарей из Европы по этому показателю
сегодня, 05:25
Маршанд забил «Тампе» – 19-й гол в 31 игре в сезоне. Только Ягр и Нуиндайк забивали за «Флориду» больше в возрасте 37 лет или старше
сегодня, 04:25
Панарин против «Анахайма»: ассист, 5 бросков, 2 потери и «минус 1» за 22:02. У него 34 очка в 34 играх в сезоне
сегодня, 03:54
Тринеев из «Вашингтона» первым, кроме Кросби, сыграл в НХЛ под номером 87 почти за три года
вчера, 18:59
ФХР и РОЛЬФ разыграли автомобиль на Кубке Первого канала
вчера, 18:43Реклама
Василий Пономарев: «Ги Буше – немножко актер, разбавляет собрания. Может на разборе слепить из мухи слона. Ничего не произошло, а накрутил, будто нас разорвали, Серебряков уехал в буфет»
вчера, 15:30