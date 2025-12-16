«Ванкувер» продлил Сассона на 2 года с кэпхитом 1 млн долларов. У 25-летнего форварда 6+2 в 29 играх в сезоне
«Ванкувер» продлил контракт с форвардом Максом Сассоном на 2 года.
«Ванкувер» продлил контракт с форвардом Максом Сассоном на 2 года. Средняя годовая зарплата игрока (кэпхит) составит 1 миллион долларов.
25-летний американец проводит второй сезон в НХЛ. В текущей регулярке на счету нападающего 8 (6+2) очков в 29 играх при полезности «минус 2» и среднем времени на льду 11:01.
Его зарплата в этом сезоне составляет 775 тысяч долларов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Ванкувера»
