Ковальчук про самый хоккейный город НХЛ: «В Монреале это религия, они сумасшедшие, абонементы передают по наследству. В России – Питер, Омск»

Илья Ковальчук назвал самые хоккейные города в Северной Америке и России.

– Если говорить про твою американскую карьеру, то это какой город? Лос-Анджелес, Атланта, Нью-Джерси или Вашингтон?

– Еще Монреаль был. Атланта – это, наверное, такое хоккейное детство, начало самое, пофигизм полный, ты голы забиваешь – результат вообще был не на первом месте. Играешь, кайфуешь, 2:7 проиграли, ты забил, отдал – кайф, думаешь: «Чего они расстраиваются? Нормально же все».

Нью-Джерси – это фундамент, становление. Уже знаешь ответственность, уже знаешь, что тебе в обороне надо играть, что реально можешь выиграть. Мы мы до финала Кубка Стэнли дошли и проиграли «Лос-Анджелесу» в шести матчах.

Возвращаясь к твоему вопросу, если сложить хоккей и город, это был очень короткий промежуток, но супер – это был Монреаль. Потому что я считаю, если у любого хоккеиста если есть возможность поиграть в Original 6 командах – это другое совсем отношение.

– Это типа клубы-основатели?

– Да, первые шесть команд. Ну а Монреаль, для них религия – это хоккей. Они сумасшедшие, там, понятно, на игры полный стадион, даже билетов там не купить, абонементы передают по наследству, то есть ты билеты не можешь купить просто так – их в продаже нет.

Для примера. Воскресенье, 11:00, у нас Skills competition (конкурсы навыков – Спортс’‘). Я подъезжаю к стадиону, а там уже какие-то барбекю жарят, такой кипиш. Я думаю: что такое, кто приехал – Coldplay, что ли? Захожу – просто полный стадион, дети, визг стоит, родители – семейная такая атмосфера. Это на основной арене, она полная – это 20 000 зрителей, самый большой стадион в лиге, по-моему. Офигеть, я обалдел.

Монреаль – классный город. Если они выиграют Кубок Стэнли , будут национальными героями. Что там, что в Торонто, только Торонто – это больше такая классика.

Если сравнивать именно все вместе – хоккей и жизнь, – то Монреаль был прямо ярким пятном. Там даже если в метель в аляске будешь идти закутанный, все равно узнают, машина остановится: «Удачи завтра!»

– А в России есть аналог такого города [как Монреаль], который очень хоккейный?

– Ну, думаю, что, наверное, Питер.

– А Омск?

– Ну, Омск тоже, я просто там не играл никогда. Но мы же были [там], и Омск очень любит хоккей.

Ну, в Питере то, что вот одна команда, хоть и есть «Зенит», но хоккейная одна, я имею в виду в большом мегаполисе. Там на стадионе точно атмосфера была очень крутая. Я думаю, что, когда мы играли, в России, была самая лучшая [атмосфера]. Потому что и пацаны, которые приезжали играть, они это отмечали.

– Монреаль – это все-таки мегаполис или что-то другое?

– Да. Монреаль – классный город. Там и старый Монреаль есть. Там «Формула-1» проходит каждое лето. Летом это удивительный город, красивый.

– Жил бы там?

– Жить – точно нет. Я просто...

– Русский человек.

– Да. Для меня всегда было так – заканчивается чемпионат, я сразу сюда улетал, то есть там всегда это было место работы.

У меня сейчас там дети учатся, старший в университете. Но они как бы заложники ситуации – я там играл, они там родились и всю жизнь провели. А я всю жизнь в Твери, потом в Москве – совсем другие у меня интересы, – сказал олимпийский чемпион Илья Ковальчук в шоу «БЭНЧ» Левана и Мераба Горозия.