  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ковальчук про самый хоккейный город НХЛ: «В Монреале это религия, они сумасшедшие, абонементы передают по наследству. В России – Питер, Омск»
4

Ковальчук про самый хоккейный город НХЛ: «В Монреале это религия, они сумасшедшие, абонементы передают по наследству. В России – Питер, Омск»

Илья Ковальчук назвал самые хоккейные города в Северной Америке и России.

– Если говорить про твою американскую карьеру, то это какой город? Лос-Анджелес, Атланта, Нью-Джерси или Вашингтон?

– Еще Монреаль был. Атланта – это, наверное, такое хоккейное детство, начало самое, пофигизм полный, ты голы забиваешь – результат вообще был не на первом месте. Играешь, кайфуешь, 2:7 проиграли, ты забил, отдал – кайф, думаешь: «Чего они расстраиваются? Нормально же все».

Нью-Джерси – это фундамент, становление. Уже знаешь ответственность, уже знаешь, что тебе в обороне надо играть, что реально можешь выиграть. Мы мы до финала Кубка Стэнли дошли и проиграли «Лос-Анджелесу» в шести матчах.

Возвращаясь к твоему вопросу, если сложить хоккей и город, это был очень короткий промежуток, но супер – это был Монреаль. Потому что я считаю, если у любого хоккеиста если есть возможность поиграть в Original 6 командах – это другое совсем отношение.

– Это типа клубы-основатели?

– Да, первые шесть команд. Ну а Монреаль, для них религия – это хоккей. Они сумасшедшие, там, понятно, на игры полный стадион, даже билетов там не купить, абонементы передают по наследству, то есть ты билеты не можешь купить просто так – их в продаже нет.

Для примера. Воскресенье, 11:00, у нас Skills competition (конкурсы навыков – Спортс’‘). Я подъезжаю к стадиону, а там уже какие-то барбекю жарят, такой кипиш. Я думаю: что такое, кто приехал – Coldplay, что ли? Захожу – просто полный стадион, дети, визг стоит, родители – семейная такая атмосфера. Это на основной арене, она полная – это 20 000 зрителей, самый большой стадион в лиге, по-моему. Офигеть, я обалдел.

Монреаль – классный город. Если они выиграют Кубок Стэнли, будут национальными героями. Что там, что в Торонто, только Торонто – это больше такая классика.

Если сравнивать именно все вместе – хоккей и жизнь, – то Монреаль был прямо ярким пятном. Там даже если в метель в аляске будешь идти закутанный, все равно узнают, машина остановится: «Удачи завтра!»

– А в России есть аналог такого города [как Монреаль], который очень хоккейный?

– Ну, думаю, что, наверное, Питер.

– А Омск?

– Ну, Омск тоже, я просто там не играл никогда. Но мы же были [там], и Омск очень любит хоккей.

Ну, в Питере то, что вот одна команда, хоть и есть «Зенит», но хоккейная одна, я имею в виду в большом мегаполисе. Там на стадионе точно атмосфера была очень крутая. Я думаю, что, когда мы играли, в России, была самая лучшая [атмосфера]. Потому что и пацаны, которые приезжали играть, они это отмечали.

– Монреаль – это все-таки мегаполис или что-то другое?

– Да. Монреаль – классный город. Там и старый Монреаль есть. Там «Формула-1» проходит каждое лето. Летом это удивительный город, красивый.

– Жил бы там?

– Жить – точно нет. Я просто...

– Русский человек.

– Да. Для меня всегда было так – заканчивается чемпионат, я сразу сюда улетал, то есть там всегда это было место работы.

У меня сейчас там дети учатся, старший в университете. Но они как бы заложники ситуации – я там играл, они там родились и всю жизнь провели. А я всю жизнь в Твери, потом в Москве – совсем другие у меня интересы, – сказал олимпийский чемпион Илья Ковальчук в шоу «БЭНЧ» Левана и Мераба Горозия.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: канал First&Red в YouTube
logoМонреаль
logoНХЛ
logoИлья Ковальчук
logoКХЛ
logoСКА
болельщики
logoАвангард
logoКубок Стэнли
logoНью-Джерси
logoЛос-Анджелес
светская хроника
logoАталанта
logoЗенит
logoВиннипег
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Третьяк о смерти Кена Драйдена: «Великий спортсмен, один из лучших канадских вратарей всех времен, настоящий интеллектуал. Хоккейная семья понесла тяжелую утрату»
36 сентября, 14:16
Александр Овечкин: «Дацюк был примером для подражания. Жаль, что такие хоккеисты завершают карьеру. Его работа на льду и вне льда, его человеческие качества запомнятся на всю жизнь»
230 августа, 16:59
Команда Дацюка с Овечкиным и Ковальчуком победила в шоу-матче в Екатеринбурге
130 августа, 16:51
Главные новости
Лимож забил 6-й гол в 5 матчах. Форвард минского «Динамо» лидирует в списке снайперов КХЛ
7 минут назад
Гру о 3:2 с «Нефтехимиком»: «Хотел бы видеть у «Трактора» больше красивых розыгрышей, чтобы ребята не старались от шайбы быстрее избавиться. Это более соответствует стилю команды»
17 минут назад
Сафонов подрался с Комаровым в дерби «Ак Барса» и «Салавата». Александр получил 17 минут штрафа, Илья – 5
532 минуты назадФото
КХЛ. «Ак Барс» против «Салавата», СКА играет с минским «Динамо», «Автомобилист» был сильнее «Спартака», «Сибирь» победила «Амур»
20651 минуту назадLive
Майоров об Олимпиаде-2026 без России: «Безобразное, печальное известие. Для нас это большая потеря, но поделать ничего нельзя»
1сегодня, 16:52
«Спартак» проиграл 4 из 6 матчей сезона. У «Автомобилиста» 4 победы в 6 играх и 3-е место на Востоке
9сегодня, 16:39
«Трактор» выиграл 3 матча подряд. Команда Гру – 1-я на Востоке с 10 очками в 7 играх
3сегодня, 16:24
Ливо набрал 8 очков в 5 матчах и лидирует в списке бомбардиров «Трактора», у него 1+1 с «Нефтехимиком». Форвард пропустил 2 игры из-за дисквалификации
1сегодня, 15:54
Ковальчук про обмен в «Нью Джерси»: «За мной летит Ламорелло, монстр, такой итальяшка, мафиозник. Говорит: «Надо побриться, постричься. Галстук есть?» А у меня в жизни не было»
4сегодня, 15:51
Ротенберг встретился с Бондарчуком: «Скоро выходит новый сезон «Молодежки» – одного из лучших сериалов о хоккее. Это важно для популяризации. Пригласили актеров на матч МХЛ»
25сегодня, 15:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Гришин о 2:3 от «Трактора»: «Нефтехимику» надо больше мастерства, хладнокровия. Работаем над психологией – подстраиваемся под соперника, а хотелось бы наоборот»
47 минут назад
Форвард «Локомотива» Иванов о том, что выбрал бы – второй Кубок Гагарина или участие в ОИ: «На Олимпиаде хотелось бы сыграть, конечно, если помечтать»
сегодня, 16:04
«Шанхай Дрэгонс» встретится с «Торпедо». Приходите поддержать команду в домашней игре на «СКА-Арене!»
сегодня, 16:00Реклама
Сошников про 1:0 с «Амуром»: «Они нас переиграли. Но хорошие команды выигрывают даже плохие игры»
сегодня, 13:55
Гендиректор «Лады» о Десяткове: «Задача выйти в плей-офф не меняется, чемпионат только начался. Надеемся, он исправит ситуацию в родной команде. Контракт подписан до конца сезона»
сегодня, 12:56
Епанчинцев об 1:0 с «Амуром»: «Соперник заставлял нарушать правила, но бригада меньшинства здорово сработала. Нашли моментик, забили гол, выстояли в концовке»
сегодня, 12:39
Гендиректор «Лады» об отставке Миронова: «Таков хоккейный бизнес. Причина одна – результат, который не устраивает никого»
6сегодня, 11:57
«Сибирь» выиграла 3 из 4 последних матчей. Красоткин отразил все 33 броска в игре с «Амуром», Сошников забил победный гол
3сегодня, 11:51
Земченок о «Ладе»: «Команда у нас хорошая, игроки мастеровитые. Мы можем попасть в восьмерку сильнейших, все зависит от нас»
сегодня, 10:59
Алексей Марченко о матче с «Салаватом»: «У «Ак Барса» не самый простой отрезок, стремимся сделать все, чтобы порадовать болельщиков. Выйдем играть на победу»
1сегодня, 10:50