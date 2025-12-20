Сорокин пропустил 3 шайбы в матче с «Ванкувером» – все в первом периоде (после 9 бросков). Поражение – 2-е подряд после серии из 5 побед

Илья Сорокин пропустил 3 шайбы в матче с «Ванкувером» – все в первом периоде.

Вратарь «Айлендерс » Илья Сорокин вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера » (1:4).

30-летний россиянин отразил 26 из 29 бросков по своим воротам.

Все 3 гола он пропустил в первом периоде (6 сэйвов после 9 бросков), а четвертую шайбу канадский клуб забросил в пустые ворота.

Поражение стало для Сорокина 2-м подряд после серии из 5 побед и 12-м в 24 играх в сезоне (90,9% сэйвов, коэффициент надежности 2,55).