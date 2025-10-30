  • Спортс
  • Плотников о Голдобине в СКА: «Всей командой хотели бы видеть его в составе. Буду поддерживать Колю – он часть команды, часть корабля»
6

Сергей Плотников заявил, что хотел бы видеть Николая Голдобина в составе СКА.

Ранее главный тренер армейцев Игорь Ларионов критиковал 30-летнего форварда. Голдобин четыре раза за последний месяц не попадал в состав на матч FONBET КХЛ.

В текущем сезоне на счету нападающего 10 (3+7) очков в 15 играх за СКА при полезности «плюс 1».

«Я в любом случае буду поддерживать Колю, потому что он часть команды, часть корабля. Вижу ли я, что Голдобин не выкладывается? Мне сложно это комментировать.

Если так говорит тренер, значит, это так. Но мы всей командой хотели бы видеть его в составе. Видеть его неординарные передачи и тот же розыгрыш большинства», – заявил капитан СКА Сергей Плотников.

Ларионов о Голдобине: «Когда начнет правильно тренироваться, тогда будет играть. В СКА нет тех, кто не отрабатывает в обороне, не борется за шайбу. Не вижу его в составе по этой причине»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
