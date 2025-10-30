Ларионов о Плотникове: «Старую собаку учить новым трюкам бесполезно. Рад, что он обретает уверенность, становится вожаком СКА»

Игорь Ларионов высказался про Сергея Плотникова.

Нападающий СКА забил гол в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:2).

– Вопрос по Сергею Плотникову, который в последнее время не уходит со льда без набранных очков. У меня такое впечатление, вы ему разрешили делать то, что он любит – втыкаться, биться, бороться – и у него дела пошли. Правильно ли я ощущаю?

– Абсолютно правильно. Старую собаку учить новым трюкам бесполезно (смеется).

Все равно есть какие-то вещи, которые хочется, чтобы он делал изящнее, правильнее. Но давайте говорить о том, какой он игрок, что он может сделать полезного – и он это делает.

Хотя хочется, чтобы иногда в его действиях была простота, потому что в некоторых матчах и моментах появляется риск. Я люблю сам этот риск, но нужно понимать, когда он допустим.

Мы видели в начале сезона пару рискованных моментов – не будем вспоминать о них сейчас. Я рад, что он обретает уверенность, становится вожаком команды – это очень важно, потому что он опытный парень.

Не стал бы говорить, что в этом возрасте у тебя начинают падать обороты, потому что это все в голове, в душе, и в том, как ты относишься к своей профессии, своей работе.

Это видно на тренировках, насколько он стал быстрее, исполнительнее. Как ты работаешь на тренировке, так ты играешь.

Это все переносится на матчи, на те моменты, на те голы, на те очки, о которых вы говорите. И в итоге сказывается на тех матчах, когда команде нужно побеждать, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов .