Фетисов о 4 матчах Овечкина без голов: «Начнет забивать с 8-й игры и выйдет на свой обычный график. Будет готовиться, чтобы хорошо сыграть в плей-офф»

Вячеслав Фетисов заявил, что Александр Овечкин начнет забивать с 8-й игры сезона.

Безголевая серия 40-летнего капитана «Вашингтона » составляет 4 матча со старта регулярного чемпионата. Это повторение личного антирекорда для Овечкина .

«Конечно, пока не стоит переживать из-за отсутствия голов. Саша начнет забивать с восьмой игры в сезоне и будет делать это регулярно. Обязательно выйдет на свой обычный график.

Будет готовиться к концу сезона, чтобы хорошо сыграть в плей-офф, поэтому он точно поймает свой ритм. Для игроков такого уровня и качества нужно лишь поймать этот голевой момент.

Как только это произойдет, все покатится в лучшую сторону», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .

Фетисов про Капризова и 9 очков за 4 игры в НХЛ: «Человек питается энергией своих корней – он готовился в Москве, был дома. Конечно, это помогло»