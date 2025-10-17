Фетисов о 4 матчах Овечкина без голов: «Начнет забивать с 8-й игры и выйдет на свой обычный график. Будет готовиться, чтобы хорошо сыграть в плей-офф»
Безголевая серия 40-летнего капитана «Вашингтона» составляет 4 матча со старта регулярного чемпионата. Это повторение личного антирекорда для Овечкина.
«Конечно, пока не стоит переживать из-за отсутствия голов. Саша начнет забивать с восьмой игры в сезоне и будет делать это регулярно. Обязательно выйдет на свой обычный график.
Будет готовиться к концу сезона, чтобы хорошо сыграть в плей-офф, поэтому он точно поймает свой ритм. Для игроков такого уровня и качества нужно лишь поймать этот голевой момент.
Как только это произойдет, все покатится в лучшую сторону», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
