Разин об удалениях Кузнецова: «Он получил по полной программе. Кузя мастеровитый, игру читает на шаг вперед. Если добавит в функционалке, поможет нам выиграть Кубок Гагарина»

Андрей Разин высказался об игре форварда Евгения Кузнецова.

«Металлург» в четверг победил «Салават Юлаев » со счетом 6:4. Евгений Кузнецов сделал передачу, набрав очки в 3-м матче подряд после перехода в клуб.

– Как можно бороться с удалениями Евгения Кузнецова в зоне атаки?

– Он получил в перерыве по полной программе.

– У него это больше от эмоций? Или из-за функциональной неготовности?

– Ну, а вы как считаете? Когда ты в гору лезешь и силы кончились – зацепился за кого-то, и он тебя донесет. Так и здесь. Когда у тебя ноги бегут, то всегда обгонишь соперника. А когда еле-еле ползешь, то наоборот.

Видно, где Кузя может пару раз толкнуться, потому что у него с катанием все идеально. И он просто за счет своего скольжения иногда выигрывает позицию. Но хочется, чтобы он именно добавлял ножками в определенных моментах.

А так-то он мастеровитый. Игру читает на шаг вперед, затылком видит партнеров. Если он еще добавит в функционалке, то сможет нам помочь выиграть Кубок Гагарина, – сказал главный тренер «Металлурга » Андрей Разин .