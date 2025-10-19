Разин о Кузнецове: «Слабое состояние не позволяет ему качественно выполнять работу центрфорварда. Хочется видеть его на фланге, но из-за травм поставили Евгения в центр»
Андрей Разин снова заявил, что Евгений Кузнецов пока не готов играть в центре.
В воскресенье «Металлург» обыграл «Нефтехимик» (9:6) в домашнем матче Fonbet КХЛ. Кузнецов отметился двумя результативными передачами.
– Как вам Кузнецов на позиции центра?
– Я уже говорил, что его функциональное состояние слабое. Его катание, объем работы не позволяют ему качественно выполнять работу центрального нападающего.
Хочется видеть его на фланге. Но сейчас у нас два центра выбыли из‑за травмы, поэтому Евгения пришлось ставить на эту позицию, – сказал главный тренер «Металлурга».
