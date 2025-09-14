НХЛ проводит расследование в отношении тренера «Вашингтона» Лава, он отправлен в отпуск по решению команды
Тренер Митч Лав отстранен от работы в штабе «Вашингтона».
НХЛ проводит расследование в отношении специалиста, он был отправлен в отпуск.
«Помощник тренера «Вашингтон Кэпиталс» Митч Лав был отправлен в отпуск по решению команды в ожидании результатов расследования Национальной хоккейной лиги.
Мы воздержимся от дальнейших комментариев до завершения расследования НХЛ», – сообщила пресс-служба «Вашингтона».
Напомним, в межсезонье Митч Лав входил в число претендентов на пост главного тренера в «Питтсбурге», «Бостоне» и «Сиэтле», но в итоге остался в «Вашингтоне».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба «Вашингтона»
