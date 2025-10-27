Илья Ковальчук: «Я закончил профессиональную карьеру. Есть опыт, которым могу поделиться с молодежью, уверен»

Илья Ковальчук заявил, что завершил игровую карьеру.

«Сейчас я уже закончил профессиональную карьеру. Но уверен, что есть опыт, которым могу поделиться с молодежью.

Я в хоккее с пяти лет. Папа, который привел меня в хоккей, всегда был фанатом Валерия Харламова , я играл под 17-м номером. К сожалению, Харламов погиб на год раньше моего рождения, но были кассеты с его игрой, мы их пересматривали», – сказал Илья Ковальчук .

Последним клубом 42-летнего Ковальчука был «Спартак », за который он выступал в FONBET Чемпионате КХЛ с декабря 2023 года по март 2024-го.

В составе сборной России он становился чемпионом мира в 2008 и 2009 годах, в 2009 году был признан лучшим нападающим и самым ценным игроком турнира.

На Олимпиаде в 2018 году Ковальчук стал лучшим снайпером турнира. Также он является трехкратным обладателем Кубка Гагарина.

В НХЛ форвард выступал в составе «Атланты», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелеса», «Монреаля», «Вашингтона ».