Мурашов проиграл впервые в сезоне АХЛ. У вратаря системы «Питтсбурга» 5 побед и 1 поражение при 93,5% сэйвов

Сергей Мурашов проиграл впервые в сезоне АХЛ.

21-летний голкипер отразил 13 бросков в створ из 16 в матче регулярного чемпионата между «Уилкс-Бэрри» и «Провиденсом» (1:3).

Теперь на счету Мурашова 5 побед и 1 поражение за фарм-клуб «Питтсбурга» при 93,5% сэйвов и коэффициенте надежности 1,68.

В этой же встрече защитник Александр Алексеев не набрал очков за «Уилкс-Бэрри» при полезности «минус 2».

Форвард фарм-клуба «Бостона» Георгий Меркулов забросил шайбу. На его счету 10 (5+5) очков в 7 матчах за «Провиденс» в этом сезоне.

