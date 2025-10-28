«Сочи» выменял Эллиса у «Шанхая» на денежную компенсацию. Форвард набрал 4 очка в 16 матчах сезона КХЛ

Макс Эллис перешел в «Сочи» из «Шанхая».

Южане выменяли права на 25-летнего нападающего у «Шанхай Дрэгонс » и подписали соглашение с американцем до завершения этого сезона.

Китайский клуб получил денежную компенсацию.

«Мы продолжаем искать усиление атакующей линии. Эллис – забивной нападающий, который потенциально может усилить нашу игру в зоне атаки и большинстве. Праворукий форвард нам необходим. Надеемся, Эллис реализует свой потенциал», – сказал заместитель генерального директора по хоккейным операциям клуба Вадим Покотило.

В этом сезоне Макс Эллис набрал 4 (4+0) очка при полезности «минус 2» в 16 матчах Фонбет чемпионата КХЛ . Среднее игровое время – 12:16. Его статистику можно изучить по ссылке .