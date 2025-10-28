«Сочи» выменял Эллиса у «Шанхая» на денежную компенсацию. Форвард набрал 4 очка в 16 матчах сезона КХЛ
Макс Эллис перешел в «Сочи» из «Шанхая».
Южане выменяли права на 25-летнего нападающего у «Шанхай Дрэгонс» и подписали соглашение с американцем до завершения этого сезона.
Китайский клуб получил денежную компенсацию.
«Мы продолжаем искать усиление атакующей линии. Эллис – забивной нападающий, который потенциально может усилить нашу игру в зоне атаки и большинстве. Праворукий форвард нам необходим. Надеемся, Эллис реализует свой потенциал», – сказал заместитель генерального директора по хоккейным операциям клуба Вадим Покотило.
В этом сезоне Макс Эллис набрал 4 (4+0) очка при полезности «минус 2» в 16 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 12:16. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Сочи»
