«Адмирал» расторг контракт с Сафиным. Форвард пришел в конце августа
«Адмирал» расторг контракт с Остапом Сафиным.
Клуб прервал договор с 26-летним нападающим по соглашению сторон.
Сафин перешел в «Адмирал» в конце августа 2025 года. Он провел 4 матча в текущем FONBET чемпионате КХЛ, не отметившись результативными действиями.
В прошлом сезоне форвард выступал за «Ладу» и «Трактор», набрав 20 (9+11) очков за 57 матчей с учетом плей-офф.
«Благодарим Остапа за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», – сказано в сообщении пресс-службы «Адмирала».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
