Галлан о 5 поражениях «Шанхая» подряд: «Нужно продолжать работать дальше. С моста прыгать не собираемся»
Во вторник китайский клуб проиграл московскому «Динамо» (1:5).
— Первые два периода мы сыграли хорошо. Обе команды здорово себя проявили. В третьем периоде пропустили два быстрых гола. Уснули, так скажем, с самого начала третьего периода. Несомненно, расстроены, как все завершилось.
— Пять поражений подряд. Можно ли сказать, что команда в кризисе?
— Нужно продолжать усердно работать, стараться играть в свою игру. Последние два поражения обидные, до этого три матча были проиграны по буллитам. Нужно продолжать работать дальше. С моста прыгать не собираемся. Кризиса нет? Именно это я имел в виду.
— В последних двух матчах было много индивидуальных ошибок. Это из‑за изменений в составе?
— Да, когда случаются травмы, нам приходится менять игроков. Но это часть игры. Иногда изменения срабатывают, иногда нет. Но это не оправдание.
— Попугаев относится к травмированным?
— Да, – сказал тренер «Шанхай Дрэгонс».