Галлан о 5 поражениях «Шанхая» подряд: «Нужно продолжать работать дальше. С моста прыгать не собираемся»

Жерар Галлан высказался о серии поражений «Шанхай Дрэгонс» из 5 матчей.

Во вторник китайский клуб проиграл московскому «Динамо» (1:5).

— Первые два периода мы сыграли хорошо. Обе команды здорово себя проявили. В третьем периоде пропустили два быстрых гола. Уснули, так скажем, с самого начала третьего периода. Несомненно, расстроены, как все завершилось.

— Пять поражений подряд. Можно ли сказать, что команда в кризисе?

— Нужно продолжать усердно работать, стараться играть в свою игру. Последние два поражения обидные, до этого три матча были проиграны по буллитам. Нужно продолжать работать дальше. С моста прыгать не собираемся. Кризиса нет? Именно это я имел в виду.

— В последних двух матчах было много индивидуальных ошибок. Это из‑за изменений в составе?

— Да, когда случаются травмы, нам приходится менять игроков. Но это часть игры. Иногда изменения срабатывают, иногда нет. Но это не оправдание.

— Попугаев относится к травмированным?

— Да, – сказал тренер «Шанхай Дрэгонс ».