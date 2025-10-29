Золотая медаль ЧМ-2009 выставлена на аукцион экс-генменеджером сборной России. Стартовая цена – 5 млн рублей

Золотая медаль чемпионата мира-2009 по хоккею выставлена на аукцион.

6 ноября аукционный дом «Литфонд» проведет онлайн-торги, посвященные хоккейным раритетам.

«В каталоге заявлены такие хоккейные уники, как золотая медаль, которую выиграла сборная России в мировом турнире в 2009 году – сегодня она оценивается в 5 000 000 рублей, а также памятные часы к юбилею ЦСКА со ставками от 200 тысяч до полумиллиона рублей.

Все лоты из коллекции Павла Попова, генерального менеджера сборной России по хоккею с шайбой в 2008-2009 годах. Они обладают музейной ценностью, поскольку связаны со значимыми моментами в истории русского хоккея», – говорится в сообщении.

Среди других лотов представлены наручные часы Hublot, выпущенные в честь первого Кубка Гагарина, завоеванного СКА в 2015 году. Модель ограниченной серии с гравировкой оценена в 1 млн рублей.

Также на аукцион выставлены памятные часы Buran Aviator Sturmanskie, созданные к 85-летию ЦСКА (стартовая цена 500 000 рублей) и швейцарские часы Tissot, выпущенные ФХР в честь победы сборной в Евротуре-2008 (от 200 000 рублей).