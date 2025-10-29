«Юта» продлила контракт с Кули на 8 лет и 80 млн долларов. У 21-летнего форварда 8+4 за 11 игр в этом сезоне

«Юта» продлила контракт с Логаном Кули на 8 лет и 80 млн долларов.

Новое соглашение вступит в силу с 1 июля 2026 года.

Ранее сообщалось , что 21-летний нападающий отклонил предложение клуба со средней годовой зарплатой 9,6 млн долларов в год.

Кули был выбран под 3-м общим номером на драфте НХЛ-2022. Он провел за «Юту » и «Аризону» 168 матчей и набрал 121 (53+68) очко в регулярных чемпионатах НХЛ.

В текущем сезоне на счету форварда 12 (8+4) результативных действий за 11 игр при полезности «плюс 5».

«Даллас» продлил контракт с Харли на 8 лет и 84,7 млн долларов. У защитника 97 очков и полезность «плюс 60» за два прошедших сезона