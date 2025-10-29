Харли и «Даллас» согласовали 8-летний контракт с кэпхитом 10,6 млн долларов. В следующем сезоне защитник получит 13 млн (Даррен Дрегер)

Томас Харли и «Даллас» согласовали новый 8-летний контракт с кэпхитом 10, 587 млн долларов.

При этом в следующем сезоне зарплата 24-летнего защитника составит 13 млн, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

Действующий договор канадца со «Старс» рассчитан до конца текущего сезона, согласно которому он получает 4 млн.

В 10 матчах нынешнего чемпионата НХЛ Харли набрал 8 (1+7) очков.