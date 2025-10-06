Кули отказался от продления с «Ютой» на 8 лет и 9,6 млн долларов за сезон. 21-летний форвард набрал 25+40 за 75 матчей в прошлой регулярке (Фрэнк Серавалли)

Логан Кули отказался от продления контракта с «Ютой».

По информации инсайдера Фрэнка Серавалли, клуб хотел заключить сделку до старта регулярного чемпионата, но сторона форварда отклонила предложение на 8 лет и 9,6 млн долларов за сезон.

Кули был выбран под 3-м общим номером на драфте-2022 и провел два сезона в НХЛ. В прошлой регулярке он набрал 65 (20+45) очков за 75 матчей при полезности «плюс 1».

Действующий контракт новичка 21-летнего нападающего с «Ютой » рассчитан до 30 июня 2026 года. Он может стать ограниченно свободным агентом без права на арбитраж.