Сорокин продлил серию игр с 3+ пропущенными шайбами до 7 со старта сезона, отразив 17 бросков «Бостона» из 21. У него 86,9% сэйвов на отрезке
Илья Сорокин пропускает не менее 3 шайб за матч на старте сезона НХЛ.
Вратарь «Айлендерс» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (2:5).
30-летний россиянин отразил 17 из 21 броска по своим воротам (81,0%). Последнюю шайбу «Брюинс» забросили в пустые ворота.
В 7 матчах в текущем сезоне у Сорокина 2 победы и 5 поражений при 86,9% сэйвов и коэффициенте надежности 3,75. Во всех играх он пропускал по 3 или 4 шайбы.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости