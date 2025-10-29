Сорокин продлил серию игр с 3+ пропущенными шайбами до 7 со старта сезона, отразив 17 бросков «Бостона» из 21. У него 86,9% сэйвов на отрезке

Илья Сорокин пропускает не менее 3 шайб за матч на старте сезона НХЛ.

Вратарь «Айлендерс » вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном » (2:5).

30-летний россиянин отразил 17 из 21 броска по своим воротам (81,0%). Последнюю шайбу «Брюинс» забросили в пустые ворота.

В 7 матчах в текущем сезоне у Сорокина 2 победы и 5 поражений при 86,9% сэйвов и коэффициенте надежности 3,75. Во всех играх он пропускал по 3 или 4 шайбы.