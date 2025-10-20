Андрей Назаров: «КХЛ интенсивно развивается – не просто так сюда едут серьезные легионеры. Жить в России привлекательнее, чем в других странах. Иностранных специалистов не обмануть»

Андрей Назаров высказался о развитии КХЛ.

«Внешняя информационная повестка по-прежнему напряженная, поэтому нужно стараться искать позитивные моменты, а также усиливать внутреннюю повестку, включая спортивную составляющую.

Так, например, в КХЛ накануне состоялся яркий и интересный матч между «Металлургом » и «Нефтехимиком », по итогам которого команды забросили друг другу 15 шайб: нечасто такое увидишь. Были потасовки, удаление тренера, эмоции, – все это хороший информационный повод, за который нужно цепляться.

Мы в очередной раз убеждаемся, что Континентальная лига интенсивно развивается, ведь не просто так сюда едут в том числе иностранные специалисты и серьёзные легионеры.

Здесь нет задержек по зарплатам, высокий уровень мастерства, а жить в России намного безопаснее и привлекательнее, чем в некоторых других странах.

Иностранных специалистов не обмануть, они все прекрасно понимают», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров .